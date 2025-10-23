مشاريع إماراتية مبتكرة تشارك في الأسبوع العالمي للغذاء

شهد الأسبوع العالمي للغذاء 2025 في أبوظبي، مشاركة بارزة لعدد من الشركات والمشروعات الإماراتية المبتكرة التي قدّمت حلولاً نوعية في مجالات الأغذية والمشروبات والتجهيزات والمعدات الغذائية وخدمات الضيافة والتوريد، بما يجسّد التزام الدولة بالابتكار والاستدامة في قطاع الأغذية ويدعم جهودها في تعزيز الأمن الغذائي الوطني والعالمي.

وأكد عدد من أصحاب المشاريع ، أن مشاركتهم في هذا الحدث العالمي، تمثل فرصة ثمينة لاستعراض ابتكاراتهم أمام الخبراء والمستثمرين من مختلف دول العالم، والتعرف على أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات الأغذية، مشيرين إلى أن الحدث يشكل منصة مهمة لعرض قصص النجاح الإماراتية في ريادة الأعمال الصناعية والغذائية.

وقالت خديجة عبدالله الرئيس التنفيذي لمصنع بوابة الشرق لمعدات المخابز، إن مشاركتها في المعرض تأتي بدعم من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، موضحة أن المصنع يعد نموذجاً متميزاً للصناعات الإماراتية المتخصصة في تصميم وتركيب وصيانة معدات المخابز.وأضافت أن الدعم الذي قدّمه الصندوق شكّل ركيزة أساسية لنمو المشروع وتوسّعه نحو أسواق جديدة تشمل دول الخليج واليابان واليمن والهند والسودان، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز ثقة الشباب الإماراتي بقدرتهم على خوض مجالات ريادة الأعمال بثقة وطموح.من جانبه أوضح محمد الهرمودي ممثل شركة إكسيلينس ميتس، أن الشركة التي تأسست عام 2013 كشركة إماراتية 100% وتتخذ من أبوظبي مقراً لها، متخصصة في بيع أفخر أنواع اللحوم الطازجة والمجمدة بما في ذلك لحم الواغيو ولحم الغزلان والبرايم الأمريكي ولحم الماعز المنتقى من أرقى المزارع في نيوزيلندا وأستراليا والولايات المتحدة وإسبانيا، مؤكدا أن الدعم الذي يقدمه صندوق خليفة أسهم في تطوير المشروع وتوسيع أعماله ما يعزز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب الإماراتي.من جهته قال سيف خلفان منسق شركة حفيت للعسل، إن مشاركة الشركة في المعرض تسلّط الضوء على أنواع العسل الإماراتي الفريدة مثل عسل السدر والسمر والغاف والقرم ، مشيراً إلى أن التنوع البيئي الغني في إمارة أبوظبي يساهم في إنتاج أنواع عسل ذات جودة عالمية.وأعرب عن شكره للجهات المنظمة على توفير بيئة مثالية لعقد الشراكات واستقطاب الاستثمارات ودعم الابتكار في الصناعات الغذائية.

من ناحيته أكد خالد المزروعي المدير التنفيذي لمصنع تمور ليوا، أن المصنع يقدّم مجموعة من المنتجات المبتكرة تشمل التمور الطازجة والمحشوة والمربّيات والعجائن والعصائر وهدايا التمور، موضحاً أن هذه الجهود تجسّد ثقافة الابتكار الإماراتية وتسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الأمن الغذائي الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف أن المصنع يسعى إلى دعم رؤية دولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار الغذائي.يذكر أن الأسبوع العالمي للغذاء 2025 في نسخته لهذا العام يؤكد على دور دولة الإمارات الريادي في تبني الحلول المستدامة والمبتكرة في قطاع الأغذية، وتعزيز التعاون بين رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء العالميين. كما يشكل منصة عالمية تجمع بين الابتكار والتعاون وفرص النمو وتُبرز مكانة الدولة مركزا رئيسيا لتطوير الصناعات الغذائية المستدامة والمشروعات الريادية التي تدعم مستقبل الأمن الغذائي العالمي.