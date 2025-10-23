الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت

شاركت دولة الإمارات ممثلةً في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته دولة الكويت أمس بمشاركة وفود رسمية من مختلف دول المجلس، وحضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وترأّس وفد الدولة، الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية في وزارة الطاقة والبنية التحتية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على دعم الجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز التكامل في قطاع النقل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الترابط الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس.

وأشار الشيخ ناصر القاسمي، إلى أن قطاع النقل في دول مجلس التعاون يشهد نقلة نوعية مدفوعة برؤى وآستراتيجيات وطنية طموحة، من أبرزها مشاريع الربط الخليجي بشبكة السكك الحديدية، وتبني أنظمة النقل الذكية والمستدامة التي تعزز الكفاءة وتخفض الانبعاثات، وتواكب تطلعات المنطقة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

وتضمّن جدول أعمال الاجتماع مناقشة 25 بنداً، شملت متابعة تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة، ومراجعة تقارير اللجان الفنية في مجالات النقل البري والبحري، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الدولي مع المنظمات الإقليمية والعالمية ذات الصلة.

وأكد المشاركون، في ختام الاجتماع، على أهمية مواصلة العمل المشترك لتوحيد السياسات والتشريعات وتبادل الخبرات، بما يعزز مكانة دول مجلس التعاون كمركز عالمي رائد في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.