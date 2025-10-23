محمد بن راشد يهنئ التوأم بيسان وبيلسان كوكة من تونس على الفوز بالمركز الأول في تحدي القراءة العربي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، فعاليات تحدي القراءة العربي في موسمه التاسع .. بمشاركة أكثر من 32 مليون طالب من خمسين دولة حول العالم.

وهنأ سموه الطالبتين التوأم بيسان وبيلسان كوكة من تونس الخضراء على الفوز بالمركز الأول.كما هنأ سموه الشعب التونسي والقيادة التونسية والشباب التونسي على هذا التفوق والنجاح.

وقال سموه عبر منصة إكس:"شهدت اليوم فعاليات تحدي القراءة العربي في موسمه التاسع .. بمشاركة أكثر من 32 مليون طالب من خمسين دولة حول العالم .. كل التهاني بفوز الطالبتين التوأم بيسان وبيلسان كوكة من تونس الخضراء بالمركز الأول .. تهانينا للشعب التونسي والقيادة التونسية والشباب التونسي هذا التفوق والنجاح.. وتهانينا لجميع الطلاب المشاركين .. وجميع المشرفين وعددهم أكثر من 160 ألف مشرف .. وتهانينا لأكثر من 132 ألف مدرسة تشارك معنا في نشر ثقافة القراءة في الأجيال العربية الجديدة .. جيل يبشر بالخير .. وجيل سيبعث الأمل ويستأنف الحضارة بإذن الله ".