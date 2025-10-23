الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يهنئ التوأم بيسان وبيلسان كوكة من تونس على الفوز بالمركز الأول في تحدي القراءة العربي

محمد بن راشد يتوج أبطال تحدي القراءة العربي في موسمه التاسع
23 أكتوبر 2025 15:27

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، فعاليات تحدي القراءة العربي في موسمه التاسع .. بمشاركة أكثر من 32 مليون طالب من خمسين دولة حول العالم.

وهنأ سموه الطالبتين التوأم بيسان وبيلسان كوكة من تونس الخضراء على الفوز بالمركز الأول.كما هنأ سموه الشعب التونسي والقيادة التونسية والشباب التونسي على هذا التفوق والنجاح.

أخبار ذات صلة
«الهجرة الدولية» تدعو لتقديم دعم عاجل للسودان
مبادرات رئيس الدولة تقود العالم نحو استئصال شلل الأطفال

 وقال سموه عبر منصة إكس:"شهدت اليوم فعاليات تحدي القراءة العربي في موسمه التاسع .. بمشاركة أكثر من 32 مليون طالب من خمسين دولة حول العالم .. كل التهاني بفوز الطالبتين التوأم بيسان وبيلسان كوكة من تونس الخضراء بالمركز الأول .. تهانينا للشعب التونسي والقيادة التونسية والشباب التونسي هذا التفوق والنجاح.. وتهانينا لجميع الطلاب المشاركين .. وجميع المشرفين وعددهم أكثر من 160 ألف مشرف .. وتهانينا لأكثر من 132 ألف مدرسة تشارك معنا في نشر ثقافة القراءة في الأجيال العربية الجديدة .. جيل يبشر بالخير .. وجيل سيبعث الأمل ويستأنف الحضارة بإذن الله ".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تحدي القراءة العربي
الإمارات
محمد بن راشد
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©