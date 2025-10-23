أحمد الصايغ: مبادرات رئيس الدولة تقود العالم نحو استئصال شلل الأطفال

أكد معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً في مجال استئصال شلل الأطفال واكتسبت مكانة دولية مرموقة بفضل مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لدعم حملات التطعيم وتقديم الدعم اللوجستي ضمن مبادرة "بلوغ الميل الأخير" لا سيما في باكستان وأفغانستان، وذلك من خلال شراكات فاعلة مع منظمات مثل مؤسسة "بيل وميليندا غيتس" ومنظمة الصحة العالمية، وتمويل حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في غزة، التي حظيت بإشادة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإقليمية، تقديراً لمساهمات دولة الإمارات البارزة في القضاء على شلل الأطفال وتحقيق مستقبل أكثر صحة ورفاهية لأطفال العالم.

وقال معاليه، بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال الذي يصادف 24 أكتوبر من كل عام ، إنه بفضل توجيهات ودعم القيادة الحكيمة، تم إنشاء البرنامج الوطني لاستئصال فيروس شلل الأطفال الذي يهدف إلى الحفاظ على معدلات تغطية عالية للتطعيم ضد هذا الفيروس تبعاً لجدول البرنامج الوطني للتحصين المعتمد في الدولة واتباع نهج التقصي النشط لاكتشاف أي حالة وعلاجها في الوقت المناسب.

ونوه إلى أن هذه الأنشطة الصحية التي أطلقتها الوزارة وشركاؤها بالدولة أسهمت في ريادة الإمارات عالمياً في استئصال المرض، مشيرا إلى فخر دولة الإمارات بأنها لم تسجل أي حالة من شلل الأطفال منذ نحو ثلاثة عقود ما يعكس كفاءة منظومتها الصحية والتزامها بالوقاية نهجا استباقيا لحماية صحة الأجيال في المجتمع.وأشار معالي الصايغ إلى أن جهود الدولة لمكافحة المرض تأتي ضمن رؤية والتزام حكومي بالاستدامة وتحسين صحة الأجيال القادمة، ودعم خطة منظمة الصحة العالمية بالقضاء على شلل الأطفال بحلول عام 2030، مجددا التزام دولة الإمارات ببذل الجهود والإسهام في إحداث تغيير إيجابي في العالم، بالاستناد إلى رؤية الدولة في إرساء مستقبل مشرق وصحي لأطفال الإمارات والعالم.