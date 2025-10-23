طحنون بن زايد: الشكر لرئيس الدولة على الثقة بإعادة تشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة

توجه سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الثقة الغالية بإعادة تشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «نتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الثقة الغالية بإعادة تشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «نستمد من هذه الثقة دافعاً لمواصلة مسيرة التطوير والابتكار، والعمل بروح جديدة لترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وبناء مستقبل رقمي يلبي طموح وتطلعات قيادتنا الرشيدة، سائلين المولى عزّ وجلّ التوفيق والسداد».