الطقس صحو إلى غائم جزئياً نهاراً رطب ليلاً غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:55 والمد الثاني عند الساعة 03:19، والجزر الأول عند 20:51 والجزر الثاني عند الساعة 07:51.

بحر عمان خفيف الموج طذلك. يحدث المد الأول عند الساعة 10:04 والمد الثاني عند الساعة 23:54، والجزر الأول عند الساعة 16:45 والجزر الثاني عند الساعة 05:27.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 36 24 90 30

دبي 35 26 85 30

الشارقة 35 24 75 30

عجمان 34 27 85 30

أم القيوين 33 23 80 25

رأس الخيمة 34 23 80 25

الفجيرة 32 24 70 25

العـين 36 18 85 30

ليوا 37 25 85 30

الرويس 33 28 70 30

السلع 34 22 85 30

دلـمـا 32 28 80 25

طنب الكبرى / الصغرى 33 27 85 25

أبو موسى 33 27 85 30.