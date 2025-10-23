الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تعزيز الوعي الرقمي بين طلبة المدارس في دبي

طلاب خلال الورشة (من المصدر)
24 أكتوبر 2025 01:11

دبي (الاتحاد) 

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالتعاون مع مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ورشاً توعوية استهدفت أكثر من 1000 طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف.
وتهدف هذه الورش إلى تعزيز مستوى الثقافة الرقمية بين الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، وتعريفهم بمخاطر الجرائم الإلكترونية وسبل الوقاية منها، إلى جانب تسليط الضوء على الخدمات الرقمية التي تقدمها شرطة دبي لتعزيز الأمن الرقمي في المجتمع.
وأكد الرائد عبدالله الشحي، مدير إدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي أن شرطة دبي تحرص على تنفيذ برامج توعوية شاملة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وخاصة فئة الطلبة، بهدف تعزيز الثقافة الرقمية وغرس مفاهيم الاستخدام الآمن للتكنولوجيا منذ سن مبكرة.  
ودعا الرائد الشحي أولياء الأمور والطلبة والمؤسسات التعليمية إلى التواصل عبر القنوات الرسمية مثل منصة الجرائم الالكترونية e-Crime، وخدمة «عين الشرطة»، ومركز الاتصال 901، ومراكز الشرطة الذكية، مؤكداً أن مسؤوليتهم لا تقتصر على الاستجابة للبلاغات، بل تمتد لتشمل التوعية الاستباقية والتثقيف المستمر، لأن الوقاية هي خط الدفاع الأول ضد الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي، ومنها جاء إطلاق منصة التوعية بالجرائم الالكترونية، e-Crime Hub.
ونظّمت شرطة دبي على هامش الورش، معرضاً توعوياً يوجه الطلبة للإجراءات القانونية اللازمة لتقديم بلاغات بشأن أي جريمة إلكترونية، والقنوات الرسمية التي يمكنهم اللجوء إليها بكل سرية، والمتمثلة في منصة الجرائم الإلكترونية e-Crime، وغيرها.

دبي
شرطة دبي
الإمارات
طلاب المدارس
الوعي الرقمي
الجرائم الإلكترونية
