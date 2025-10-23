وفد «البلديات والنقل» يزور الشؤون القانونية بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفداً من دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، برئاسة يوسف سعيد الكويتي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون القانونية والحكومية، على أفضل الممارسات المتبعة في مديرية الشؤون القانونية وجهودها التطويرية والأنظمة المطبقة.

وأكد العميد عبدالوهاب إبراهيم الحوسني مدير مديرية الشؤون القانونية، أن الزيارة تأتي ضمن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودعم التكامل في العمل الحكومي، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتبني أفضل الممارسات في المجال القانوني، مشيراً إلى حرص شرطة أبوظبي على توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في تطوير الخدمات القانونية والإدارية.

وتم استعراض اختصاصات المديرية وآلية إعداد وصياغة التشريعات القانونية، وإدارة الدعاوى القضائية، وآلية تقديم الاستشارات والفتاوى القانونية، إضافة إلى نظام التظلمات الوظيفية الإلكترونية وإجراءات التحقيق الإداري، ودورها في تسريع الإجراءات وتحقيق التحول الرقمي في العمل القانوني.

وأشاد وفد دائرة البلديات والنقل بالمستوى المتطور الذي حققته شرطة أبوظبي في مجالات العمل القانوني والتحول الرقمي، مؤكدين أهمية التعاون المستمر وتبادل الخبرات لما له من أثر إيجابي في تعزيز الكفاءة وتطوير منظومة العمل الحكومي. وحضر الزيارة العميد محمد عبيد حمر عين الظاهري نائب مدير مديرية الشؤون القانونية، وعدد من مدراء إدارة الشؤون القانونية.