علوم الدار

رصد المذنب "SWAN" في سماء الإمارات

رصد المذنب "SWAN" في سماء الإمارات
23 أكتوبر 2025 20:55

رصدت جمعية الإمارات للفلك المذنب C/2025 R2 (SWAN)، الزائر القادم من أطراف النظام الشمسي، وذلك خلال مروره في موقع مميز بسماء الدولة يوم 18 أكتوبر الجاري.
قاد عملية الرصد والتصوير الباحث والمصور الفلكي تميم التميمي، عضو الجمعية، حيث نجح في توثيق مرور المذنب أمام مناطق نشطة في مجرة درب التبانة، بالقرب من سديم النسر (M16) وسديم أوميغا (M17)، مُظهراً ذيلاً أيونياً واضحاً.
وأوضح إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، أن هذا التموضع النادر أتاح فرصة لالتقاط مشهد فريد يجمع ذيل المذنب مع السدم التي تتشكل فيها النجوم، باستخدام تقنيات تصوير رقمية متقدمة.
وأشار الجروان إلى الأهمية العلمية لهذه الأجسام، قائلاً إنها تحمل مواد أولية يُعتقد أنها ساهمت في إيصال الماء والمركبات العضوية للكواكب. 
وأكدت الجمعية أن هذه المتابعات تمنح العلماء فهماً أعمق لمكونات النظام الشمسي البدائية، وتعزز مكانة الإمارات كوجهة فلكية نشطة.

المصدر: وام
