الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الداخلية» تعزّز الوعي بالأمن الرقمي

جانب من الحضور خلال المحاضرة (من المصدر)
24 أكتوبر 2025 01:11

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد مسؤولون خلال محاضرة تثقيفية للتوعية، استهدف الأسر تحت عنوان «كيفية حماية بياناتك الشخصية»، والمنظمة من قبل وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة العلاقات العامة، وبالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي، أن الهدف من المحاضرة، جاء لتعزيز لرفع الجانب التوعوي والتثقيفي لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية حماية البيانات الشخصية، والتعريف بالمفاهيم الأساسية للأمن الرقمي، وأفضل الممارسات في الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي.
وتناولت المحاضرة جهود وزارة الداخلية في تعزيز منظومة الأمن الرقمي وحماية أفراد المجتمع من مخاطر الجرائم الإلكترونية.

الوعي الرقمي
الإمارات
الأمن الرقمي
وزارة الداخلية
