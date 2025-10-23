دبي تستضيف مؤتمر الطب التجديدي 2025

دبي (وام)

تستضيف دبي مؤتمر الطب التجديدي 2025، الذي ينظمه مركز العمود الفقري الأميركي، بالتعاون مع بنك أبوظبي الحيوي والجمعية الأميركية للطب التجديدي «ASRM»، في فندق «جيه دبليو ماريوت»، يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا التعاون لتسليط الضوء على دور بنك أبوظبي الحيوي في دعم أبحاث الطب التجديدي من خلال الخلايا الجذعية المستخلَصة من دم الحبل السري، وتعزيز التعاون العلمي الدولي، وتسريع وتيرة الاكتشافات الطبية.

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم، في مناقشات ثرية حول أحدث التطورات في علاجات الخلايا الجذعية لأمراض «باركنسون» و«التصلب المتعدد» و«عكس الشيخوخة»، بجانب تطبيقات مستقبلية متنوعة في مجال الطب التجديدي، كما يهدف إلى تعزيز التعاون العابر للحدود، وإبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في هذا القطاع العلمي الحيوي على مستوى العالم.

وقال بول داوني، المدير العام لبنك أبوظبي الحيوي، إن البنك يتصدر عمليات حفظ عيّنات دم الحبل السري، وفق أعلى معايير الجودة المخصصة للأبحاث، ما يمكّن من استخدامها العلاجي، ويسهم في تحسين صحة المجتمعات داخل الإمارات وخارجها.