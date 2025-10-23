الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دبي تستضيف مؤتمر الطب التجديدي 2025

المؤتمر يعزز التعاون العلمي الدولي ويسرع وتيرة الاكتشافات الطبية (وام)
24 أكتوبر 2025 01:11

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الهجرة الدولية» تدعو لتقديم دعم عاجل للسودان
مبادرات رئيس الدولة تقود العالم نحو استئصال شلل الأطفال

تستضيف دبي مؤتمر الطب التجديدي 2025، الذي ينظمه مركز العمود الفقري الأميركي، بالتعاون مع بنك أبوظبي الحيوي والجمعية الأميركية للطب التجديدي «ASRM»، في فندق «جيه دبليو ماريوت»، يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.
ويأتي هذا التعاون لتسليط الضوء على دور بنك أبوظبي الحيوي في دعم أبحاث الطب التجديدي من خلال الخلايا الجذعية المستخلَصة من دم الحبل السري، وتعزيز التعاون العلمي الدولي، وتسريع وتيرة الاكتشافات الطبية.
ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم، في مناقشات ثرية حول أحدث التطورات في علاجات الخلايا الجذعية لأمراض «باركنسون» و«التصلب المتعدد» و«عكس الشيخوخة»، بجانب تطبيقات مستقبلية متنوعة في مجال الطب التجديدي، كما يهدف إلى تعزيز التعاون العابر للحدود، وإبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في هذا القطاع العلمي الحيوي على مستوى العالم.
وقال بول داوني، المدير العام لبنك أبوظبي الحيوي، إن البنك يتصدر عمليات حفظ عيّنات دم الحبل السري، وفق أعلى معايير الجودة المخصصة للأبحاث، ما يمكّن من استخدامها العلاجي، ويسهم في تحسين صحة المجتمعات داخل الإمارات وخارجها.

الطب التجديدي
دبي
الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©