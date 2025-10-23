الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مديرة «المدرسة المتميزة» في «تحدي القراءة»: الفوز لا يأتي ارتجالاً.. والطموح للعالمية

سيف بن زايد لدى تكريم المدرسة المتميزة (من المصدر)
24 أكتوبر 2025 01:13

دبي (الاتحاد)

أكدت هند الشحي، مديرة مدرسة عاتكة بنت زيد للتعليم الأساسي، الفائزة بجائزة المدرسة المتميزة في تحدي القراءة العربي للمرة الثانية، أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتيجة عمل مؤسسي منظم واستراتيجية مدروسة، وضعتها المدرسة منذ عام 2015، مشيرة إلى أن المدرسة سبق أن فازت في الدورة الخامسة من التحدي على مستوى الدولة خلال فترة جائحة «كورونا».
وقالت: «إن المدرسة اعتمدت منذ البداية نهجاً مستداماً لا يعتمد على المشاركة الموسمية، بل على تخطيط متكامل يمتد لأربع سنوات متتالية، بحيث تكون كل دورة من التحدي محطة تطوير جديدة تُبنى على ما تحقق سابقاً»، موضحة أن الفوز جاء تتويجاً لجهود فريق إداري وتعليمي متكامل، وبدعم من الطلبة وأولياء الأمور وشركاء المجتمع المحلي الذين شكلوا جميعاً منظومة متكاملة تعمل بروح واحدة.
وأضافت: «إن المدرسة تبنّت خطة تشغيلية محكمة تضمنت جداول تخطيطية وخمس مبادرات مركزية أساسية، انبثق عنها 73 مبادرة فرعية، شملت مختلف فئات الطلبة وأولياء الأمور. وتمكّنت المدرسة من تفعيل مشاركة 870 ولي أمر بوصفهم شركاء فاعلين في غرس عادة القراءة لدى الأبناء، إضافة إلى تحقيق نسبة 100% من مشاركة الطلبة في التحدي».  
وختمت الشحي بالقول: «عندما نتقدّم للمشاركة، نفعل ذلك بثقة ووعي كامل بأننا نتقدّم للفوز لا لمجرد الظهور».

