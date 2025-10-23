مشاركة فلسطينية متميّزة في الأسبوع العالمي للغذاء

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شاركت فلسطين في الأسبوع العالمي للغذاء ضمن أجنحة الدول البارزة خلال الأسبوع، وبلغ عدد العارضين 20 شركة متنوعة من المنتجات الزراعية، والغذائية، والتمور، وتُعد المشاركة الأضخم لشركات فلسطينية، وقد أجمع رجال أعمال وممثلو الشركات، على تقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الدعم والمساندة للشركات الفلسطينية، الذي يُعد دعماً مباشراً للمزارع الفلسطيني، حيث إن معظم المنتجات قادمة من الحقول الفلسطينية.

وأكد فادي خليل، المدير المالي لمركز التجارة الفلسطيني «بال تريد»، وهو الجهاز المسؤول عن دعم وتنمية الصادرات الفلسطينية، أن جميع الشركات ثمّنت المعرض والتيسيرات التي لقيتها، وكل الشكر للجهة المنظمة على الدعم والمساعدة للشركات الفلسطينية، حيث تم تقديم كافة التيسيرات. وتقدم بخالص الشكر إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على كل الجهود المبذولة والدعم المستمر للاقتصاد الفلسطيني وكل ما يتعلق بفلسطين. وأشار إلى أن المشاركة هذا العام تضاعفت عن الأعوام السابقة، حيث يضم الجناح أكثر من 12 شركة، وأكثر من 50 منتجاً فلسطينياً.

ومن جانبه قال سمير جبر، رجل أعمال والمدير التنفيذي لشركة «مناجل»: إن هذه هي المشاركة الأولى لي وأود التقدم بالشكر الجزيل لدولة الإمارات، وسعداء بالتواجد في أحد أكبر معارض الغذاء بالعالم، وتم اختيار موقع مناسب في قلب المعرض للجناح الفلسطيني.

وأشار إلى أنه يقوم بإنتاج نحو 20 منتجاً يدخل الزيتون في معظمها، والهدف من المشاركة في المعرض دخول أسواق جديدة من خلال التعرف على الشركاء لفتح منافذ جديدة والتوسع التجاري عبرها، ومن شأن هذه المشاركة أن تفتح المجال لمزيد من التوسع التجاري أيضاً على المستوى الدولي، وخاصة أن أبوظبي ودولة الإمارات تجمع المستثمرين ورجال الاقتصاد من مختلف دول العالم.

وأشاد سمير جبر بدعم الجهات المنظمة، وتحديداً من قبل أبوظبي، قائلاً إن التوسع التجاري يخلق فرص عمل جديدة في الداخل الفلسطيني، ومن ثم مساعدة المزارعين الذين يُعدون شركاء رئيسيين لنا كمستثمرين. وأضاف: كل الشكر لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذا الدعم.. مشيداً بما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور يعكس نجاحاتها المتواصلة، وما الأسبوع العالمي للغذاء وهذه المشاركات الدولية الواسعة إلا دليل وشهادة على ذلك.