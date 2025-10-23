الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

5.4 مليار درهم حصيلة صفقات «ملتقى المشترين»

5.4 مليار درهم حصيلة صفقات «ملتقى المشترين»
24 أكتوبر 2025 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الهجرة الدولية» تدعو لتقديم دعم عاجل للسودان
مبادرات رئيس الدولة تقود العالم نحو استئصال شلل الأطفال

شهد ملتقى المشترين المستضافين ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء نشاطاً تجارياً مكثفاً، تُوّج بإبرام صفقات قياسية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليار درهم خلال أول يومين من الحدث.
ففي اليوم الأول، تم توقيع 18 صفقة بقيمة 1.8 مليار درهم، إلى جانب عقد 1.353 اجتماعاً ثنائياً بين العارضين والمشترين المؤهلين، ناقشوا خلالها فرصاً تجارية إضافية بلغت قيمتها 750 مليون درهم، ليصل إجمالي قيمة الصفقات إلى 2.55 مليار درهم.
أما في اليوم الثاني، فقد ارتفعت وتيرة النشاط، حيث تم إبرام 23 صفقة بقيمة 2 مليار درهم، وعُقد 2.109 اجتماعات ثنائية ناقش خلالها المشاركون فرصاً تجارية بقيمة 850 مليون درهم، ليصل إجمالي قيمة الصفقات في اليوم الثاني إلى نحو 2.85 مليار درهم.
ويعكس هذا الزخم الكبير في الاجتماعات والصفقات مدى أهمية الملتقى كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري وتوسيع شبكة العلاقات بين الموردين والمشترين في قطاع الأغذية على مستوى عالمي.
يُعد ملتقى المشترين المستضافين من أبرز منصات التواصل والتعاون التجاري في قطاع الأغذية والمشروبات، إذ انطلقت فعالياته ضمن أسبوع الغذاء العالمي في العاصمة أبوظبي، بمشاركة واسعة من كبار صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم.
فيما يهدف الملتقى تعزيز فرص التعاون والتبادل التجاري، من خلال تنظيم لقاءات مباشرة وفعّالة بين موردي الأغذية والمشروبات وكبار المشترين من قطاعات حيوية مثل الطيران، الصناعة، الاستيراد والتصدير، والخدمات اللوجستية. وقد شكّلت الردهة المخصصة للاجتماعات نقطة محورية للنقاش وتبادل الأفكار، بينما استضافت غرف الاجتماعات الخاصة جلسات معمّقة تناولت خطط التعاون والتوسع.
واستقطب الملتقى مشاركين من الإمارات، ودول الخليج، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا، وأفريقيا، من كبار التنفيذيين وأصحاب القرار، ما أضفى على الملتقى طابعاً عملياً وفعّالاً، ورسّخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتعاون في قطاع الأغذية والمشروبات.
يُذكر أن الأسبوع العالمي للغذاء في الدورة الماضية شهد في في أيامه الثلاثة توقيع صفقات بنحو 6.2 مليار درهم، كما تم عقد أكثر من 1600 اجتماع بين المشترين والعارضين من مختلف أنحاء العالم، وتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الشركات المشاركة، مما يؤكد الدور المحوري لهذا الحدث في تعزيز التعاون الدولي وتطوير قطاع الأغذية والمشروبات عالمياً.

أبوظبي
الإمارات
الأسبوع العالمي للغذاء
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©