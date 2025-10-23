الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«تريندز» يناقش الأمن البحري والتحولات في المشهد العالمي في محاضرة دولية

جانب من المحاضرة (من المصدر)
24 أكتوبر 2025 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

نظّم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه في بلجيكا، محاضرة بعنوان «الأمن البحري: التحديات والتحولات في المشهد العالمي»، قدّمها البروفيسور كريستيان بويغر، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة كوبنهاغن، وعضو معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح (UNIDIR)، ومدير مجموعة أبحاث البنية التحتية للمحيطات.
حضر المحاضرة، عدد من الدبلوماسيين والخبراء، من بينهم ممثلو سفارات بلجيكا وكندا وصربيا. واستعرض البروفيسور بويغر خلال المحاضرة، جانباً من دراسته الحديثة، التي أصدرها «تريندز» باللغة الإنجليزية بعنوان «بحار التقارب: التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال الأمن البحري في المحيط الهندي الغربي»».
واختُتمت المحاضرة بنقاش تفاعلي ركّز على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الأمن البحري، وضرورة مواءمة الجهود بين المنظمات الإقليمية لتحقيق أمن واستدامة الممرات البحرية العالمية.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
مركز تريندز
الأمن البحري
