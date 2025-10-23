الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شما بنت محمد تؤكد دور المرأة في صناعة المستقبل

شما بنت محمد وفرانسواز نيمتشينوف وأعضاء اللجنة النسائية الإماراتية - الفرنسية (وام)
24 أكتوبر 2025 01:13

أبوظبي (وام) 

ناقشت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وفرانسواز نيمتشينوف، عقيلة السفير الفرنسي لدى الدولة، وأعضاء اللجنة النسائية الإماراتية - الفرنسية، خطط اللجنة للفترة المقبلة، وتم طرح اقتراحات لتوسيع دوائر الشراكة لتشمل الأطر التعليمية الفرنسية في الدولة، مع الإشارة إلى أهمية تحويل القصص والتجارب الفردية للقيادات النسائية إلى منظومة عمل ومبادرات مسؤولية مجتمعية مستدامة.
جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقد أمس بقصر الشيخ محمد بن خالد آل نهيان في أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون الثقافي والمجتمعي بين القيادات النسائية في البلدين. وأكدت الشيخة الدكتورة شما أن هذا الاجتماع إضافة نوعية تؤكد قيمة وجود المرأة كجزء من حراك المجتمع نحو المستقبل، مشددة على أن اللجنة فاعل ثقافي إماراتي - فرنسي، يسعى لتوثيق أعمال المرأة وقدرتها على صناعة الحاضر وقيادة المستقبل، معربة عن أملها أن يكون اللقاء بداية لسلسلة من التعلم والاستدامة والعمل.

شما بنت محمد
الإمارات
شما بنت محمد بن خالد
