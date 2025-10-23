الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبحث تعزيز الشراكات الأكاديمية مع الجامعات التركية

خليفة الظاهري والسفير التركي خلال اللقاء (من المصدر)
24 أكتوبر 2025 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بمقر الجامعة، لطف الله غوكتاش، سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون والشراكات الأكاديمية والعلمية والثقافية بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والجامعات التركية، إلى جانب تعزيز برامج التبادل الطلابي بين الجانبين.
وأطلع السفير على برامج الجامعة الأكاديمية ومساقاتها العلمية، ومبادراتها في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش، والتي تتضمن برامج أكاديمية معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، كما تعرّف أيضاً على جهود الجامعة في استضافة العديد من المؤتمرات العلمية والورش وحلقات النقاش، والتي تجمع الباحثين من جميع أنحاء العالم لتبادل نتائج أبحاثهم حول الموضوعات المتعلقة بالتسامح والسلام والتنمية، والفكر الإسلامي المعتدل.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور خليفة الظاهري، ترحيب الجامعة بنسج شراكات علمية وثقافية مع الجانب التركي، وفتح آفاق أرحب للتعاون في هذا الصدد، وقال إن زيارة السفير التركي تأتي في إطار رؤية الجامعة في تعزيز التعاون الدولي والشراكات الأكاديمية والثقافية مع مؤسسات التعليم العالي حول العالم، وتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز الروابط المشتركة معها.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
تركيا
الإمارات
خليفة الظاهري
السفير التركي
