الجمعة 24 أكتوبر 2025
علوم الدار

«التربية» تطلع على أفضل الممارسات في فنلندا

طارق الهاشمي ووفد الوزارة خلال أحد اللقاءات (وام)
24 أكتوبر 2025 01:11

هلسنكي (وام)

بحثت وزارة التربية والتعليم فرص تعزيز التعاون التعليمي مع جمهورية فنلندا، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها وفد من مسؤولي الوزارة برئاسة طارق الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز تنافسية المنظومة التعليمية الوطنية.
وتركزت زيارة وفد الوزارة حول تعزيز التعاون والشراكات التعليمية بين دولة الإمارات وجمهورية فنلندا، والاطلاع على أفضل الممارسات الفنلندية في مجالات تدريب المعلمين، وتطوير المناهج الدراسية، والابتكار في التعليم، والسياسات التعليمية، واستكشاف سُبل الاستفادة من التجربة الفنلندية في دعم المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة.
وشملت الزيارة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من الشخصيات والمؤسسات التعليمية الفنلندية، من بينها معالي أندرس أدلركروتز، وزير التعليم الفنلندي، وتولا هاتاينن، رئيسة لجنة التعليم والثقافة في البرلمان الفنلندي. كما تضمّنت الزيارة جولات ميدانية لعدد من الوجهات التعليمية البارزة في جمهورية فنلندا.

فنلندا
الإمارات
وزارة التربية والتعليم
طارق الهاشمي
