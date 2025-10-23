«التربية» تطلع على أفضل الممارسات في فنلندا

هلسنكي (وام)

بحثت وزارة التربية والتعليم فرص تعزيز التعاون التعليمي مع جمهورية فنلندا، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها وفد من مسؤولي الوزارة برئاسة طارق الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز تنافسية المنظومة التعليمية الوطنية.

وتركزت زيارة وفد الوزارة حول تعزيز التعاون والشراكات التعليمية بين دولة الإمارات وجمهورية فنلندا، والاطلاع على أفضل الممارسات الفنلندية في مجالات تدريب المعلمين، وتطوير المناهج الدراسية، والابتكار في التعليم، والسياسات التعليمية، واستكشاف سُبل الاستفادة من التجربة الفنلندية في دعم المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة.

وشملت الزيارة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من الشخصيات والمؤسسات التعليمية الفنلندية، من بينها معالي أندرس أدلركروتز، وزير التعليم الفنلندي، وتولا هاتاينن، رئيسة لجنة التعليم والثقافة في البرلمان الفنلندي. كما تضمّنت الزيارة جولات ميدانية لعدد من الوجهات التعليمية البارزة في جمهورية فنلندا.