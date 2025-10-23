الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سفارة النمسا في الدولة تحتفل بيومها الوطني

سفارة النمسا في الدولة تحتفل بيومها الوطني
24 أكتوبر 2025 00:36

أبوظبي (وام)
أقام الدكتور أيتين بيرشتولد، سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، مساء الخميس، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
حضر الحفل، الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون بأبوظبي، عمر راشد النيادي، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدون لدى الدولة.

وقال الدكتور أيتين بيرشتولد، في كلمة له بهذه المناسبة، إن جمهورية النمسا تربطها بدولة الإمارات علاقات وطيده وقوية، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات والمضي بها قدما نحو آفاق أرحب.

وأضاف أن دولة الإمارات ترتبط بشراكة قوية معززة بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية وثيقة مع النمسا، مشيراً إلى أن الإمارات تعد أكبر شريك تجاري للنمسا في الشرق الأوسط.
وأكد حرص بلاده على فتح مجالات أوسع أمام الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الصديقين لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات متقدمة تعود بالمنفعة المشتركة على البلدين الصديقين.

