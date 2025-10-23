الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم رأس الخيمة: الإمارة مركز صناعي رائد

حاكم رأس الخيمة: الإمارة مركز صناعي رائد
24 أكتوبر 2025 01:13

رأس الخيمة (وام) 

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، أمس، حفل اندماج شركتي «إسمنت الخليج» مع «بوزي» الإيطالية الرائدة عالمياً في صناعة الإسمنت، الذي أقيم في فندق والدورف أستوريا برأس الخيمة، بحضور عدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة، وكبار المسؤولين. 
وأكد سموه أن هذه الخطوة تعكس قوة القطاع الخاص في الإمارة، والثقة الدولية في بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن مسيرة الشركة نحو العالمية تعكس قدرة رأس الخيمة على تأسيس مؤسسات بمستوى عالمي، والتوسع في الأسواق العالمية، والاستفادة من التقنيات والخبرات المتطورة.  
وقال سموه: تجسّد هذه الخطوة قدرة شركاتنا المحلية على التميز والنجاح على الساحة العالمية، وتعكس الطموح والإبداع والرؤية الواضحة التي تحرك اقتصاد الإمارة نحو مزيد من الازدهار، فيما تواصل بيئتنا الاستثمارية التنافسية، وبنيتنا التحتية المتطورة، وموقعنا الاستراتيجي، تعزيز مكانة رأس الخيمة كمركز صناعي وتجاري رائد. 
وأضاف سموه: يشكل هذا الاندماج دليلاً على جاذبية الإمارة للاستثمار والابتكار والنمو المستدام، ويبرز دعمها للشركات المحلية وتشجيعها على المنافسة عالمياً، كما يعزز مكانة رأس الخيمة منصة للشراكات الدولية ومساهماً رئيسياً في الاقتصاد المتنوع لدولة الإمارات، مع الالتزام بدعم ريادة الأعمال وتطوير الكفاءات وخلق القيمة في جميع القطاعات. 
ويمثّل هذا الاندماج، خطوة مهمة في مسيرة شركة «إسمنت الخليج»، التي تأسست عام 1977، وأسهمت في دعم البنية التحتية الوطنية عبر إنتاج الإسمنت عالي الجودة، وتبنّي مبادرات بيئية مبتكرة، شملت أنظمة الاستفادة من الحرارة الفائضة، وبرامج خفض الانبعاثات الكربونية. 

حاكم رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
سعود القاسمي
إسمنت الخليج
الاندماج
صناعة الإسمنت
