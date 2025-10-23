الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني الاتحادي» وبرلمان النيجر  يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

«الوطني الاتحادي» وبرلمان النيجر  يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
24 أكتوبر 2025 01:06

جنيف (وام) 
بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، مع معالي الدكتور محمودو هرونة جنغاري، رئيس المجلس الاستشاري في جمهورية النيجر، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين، وذلك خلال لقائهما على هامش أعمال الجمعية 151 للاتحاد المنعقدة في مدينة جنيف بسويسرا.
تطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى آفاق تطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الاستشاري في النيجر، خاصة على صعيد المشاركات البرلمانية، لتبادل الآراء وتنسيق المواقف حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة فرص تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية النيجر في القطاع الاقتصادي والاستثمار، وتمكين الشباب، ومختلف مجالات التنمية المستدامة.
وهنأ معالي الدكتور علي النعيمي جمهورية النيجر ممثلة بالمجلس الاستشاري بمناسبة إعادة انضمامها إلى الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة للمجتمع البرلماني تسهم في توطيد علاقات التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة، لا سيما في مجالات الأمن والتنمية والاستقرار.
من جانبه، أعرب معالي الدكتور محمودو هرونة عن تقديره لجهود دولة الإمارات في تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ومكافحة التطرف، مشيراً إلى أن التجربة الإماراتية في تمكين الشباب تعد نموذجاً رائداً في بناء المجتمعات المتطورة والمستقرة.
وأكد حرص النيجر على الاستفادة من هذه الخبرات، منوها إلى إيلائها برامج تمكين الشباب من العمل والإنتاج أهمية كبيرة من أجل تحقيق استقلالهم الاقتصادي واستقرارهم الاجتماعي ووصف هذه البرامج بأنها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وحماية الشباب ووقايتهم من التطرف، وبناء مستقبل آمن ومزدهر للمجتمع النيجري.
حضر اللقاء من جانب الشعبة البرلمانية الإماراتية، سارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، وأحمد مير هشام خوري، عضوا المجلس الوطني الاتحادي.

أخبار ذات صلة
«الشعبة الإماراتية» تشارك في ورشة عمل وجلسة حوارية على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي
انتخاب إماراتية رئيسة للجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي
الشعبة البرلمانية
الشعبة البرلمانية الإماراتية
النيجر
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©