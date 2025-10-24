"المعاشات": الاثنين المقبل صرف المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر الجاري، يوم الاثنين الموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري، بقيمة إجمالية تبلغ 850.328.238 درهما، وبزيادة قدرها 38.742.246‬ درهما عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية 811.585.992.77 درهم.

ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر نحو 49.776 مستفيداً، بزيادة قدرها 674‬ مستفيدا عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين 49.102 مستفيد.تشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.