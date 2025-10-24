السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"المعاشات": الاثنين المقبل صرف المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر

"المعاشات"
24 أكتوبر 2025 09:19

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر الجاري، يوم الاثنين الموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري، بقيمة إجمالية تبلغ 850.328.238 درهما، وبزيادة قدرها 38.742.246‬ درهما عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية  811.585.992.77 درهم.
ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر نحو 49.776 مستفيداً، بزيادة قدرها 674‬ مستفيدا عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين 49.102 مستفيد.تشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها. 

أخبار ذات صلة
"المعاشات": صرف المعاشات التقاعدية لشهر سبتمبر بقيمة 843.2 مليون درهم
المصدر: وام
المعاشات التقاعدية
المعاش
المعاش التقاعدي
آخر الأخبار
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
الرياضة
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
اليوم 14:00
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
الرياضة
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
اليوم 13:47
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
الترفيه
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
اليوم 13:36
راسل يشاهد «جائزة المكسيك» بـ «قناع مصارع»!
الرياضة
راسل يشاهد «جائزة المكسيك» بـ «قناع مصارع»!
اليوم 13:26
«يو إف سي 321».. مواجهات من «العيار الثقيل» في أبوظبي
الرياضة
«يو إف سي 321».. مواجهات من «العيار الثقيل» في أبوظبي
اليوم 13:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©