"شرطة أبوظبي" تنفّذ دورات تدريبية في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث

"شرطة أبوظبي" تنفّذ دورات تدريبية في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث
24 أكتوبر 2025 10:38

نفّذت شرطة أبوظبي سلسلة من البرامج التدريبية التخصصية المتقدمة في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث "DVI"، بالشراكة مع المركز الأوروبي لتحديد هوية ضحايا الكوارث "ETAF"، ضمن خططها الاستراتيجية لتعزيز جاهزية منظومة الاستجابة المتكاملة في إمارة أبوظبي.

وشملت البرامج جوانب نظرية وتطبيقية متقدمة في مجالات الانتشال، وجمع المعلومات من ذوي الضحايا وإعادة الضحايا إلى أوطانهم بعد التعرف عليهم، بهدف تطوير القدرات الفنية والعملياتية والجوانب الإدارية المرتبطة بها للكوادر الوطنية من الجهات ذات العلاقة، وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة عالية في مختلف مراحل إدارة الكوارث لأغراض الاستعراف على الجثث مجهولة الهوية.

وجاء تنفيذ الدورات بمشاركة عدد من الجهات الصحية والمجتمعية والقضائية والمحلية في الإمارة، تأكيدًا على أهمية تكامل الأدوار المؤسسية في إدارة الأزمات وتعزيز التعاون بين الشركاء لضمان استجابة موحّدة وسريعة وفق المعايير الدولية.

ويجسّد هذا التعاون نهج شرطة أبوظبي الاستباقي في تطوير القدرات الوطنية، وترسيخ الشراكات الدولية، بما يتماشى مع معايير الإنتربول العالمية ويعكس التزامها بالتميز في مجالات العمل الإنساني والأمني المتخصص.

 

 

 
 

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
ضحايا الكوارث
