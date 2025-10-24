السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يترأس وفد الدولة إلى منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا

خالد بن محمد بن زايد
24 أكتوبر 2025 10:29

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، يترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية كوريا، للمشاركة في أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ  (APEC)، الذي تستضيفه مدينة غيونغجو، في الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى الأول من نوفمبر المقبل.

أخبار ذات صلة
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية يعقد اجتماعه السنوي في أبوظبي
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. "بيئة أبوظبي" توقّع مذكرة تفاهم مع "إينبيكس–جودكو" اليابانية

وتشارك دولة الإمارات في أعمال المنتدى كضيف شرف بدعوة من فخامة لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، لدعم الحوار الاستراتيجي والتعاون الدولي بين الدول الأعضاء في المنتدى من خلال تعزيز حركة التجارة العالمية وتشجيع الاستثمار وتضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ومناقشة سُبل معالجة التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ولي عهد أبوظبي
منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي
خالد بن محمد بن زايد
آخر الأخبار
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
الرياضة
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
اليوم 14:00
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
الرياضة
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
اليوم 13:47
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
الترفيه
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
اليوم 13:36
راسل يشاهد «جائزة المكسيك» بـ «قناع مصارع»!
الرياضة
راسل يشاهد «جائزة المكسيك» بـ «قناع مصارع»!
اليوم 13:26
«يو إف سي 321».. مواجهات من «العيار الثقيل» في أبوظبي
الرياضة
«يو إف سي 321».. مواجهات من «العيار الثقيل» في أبوظبي
اليوم 13:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©