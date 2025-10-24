السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سعود بن صقر يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين مدير عام لدائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة

حاكم رأس الخيمة
24 أكتوبر 2025 10:52

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مرسوماً أميرياً رقم (19) لسنة 2025، يقضي بتعيين سارة أحمد عبدالله محمد الزعابي، مديراً عاماً لدائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، ويُعمل به اعتباراً من 20 أكتوبر 2025، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تتمتّع سارة الزعابي بخبرةٍ تمتد لأكثر من 23 عاماً في مجال إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، اكتسبتها من خلال تقلّدها مناصب قيادية في عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، وتحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولونغونغ في دبي، ودرجة البكالوريوس في التربية في التعليم المهني تخصص الإرشاد المهني من كليات التقنية العليا، وحصلت على عددٍ من الشهادات المهنية المرموقة، وشاركت في برامج قيادية متقدمة من ACI وSHRM وغيرها من المؤسسات الدولية المتخصّصة. 

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
حاكم رأس الخيمة
