حمدان بن محمد يعتمد تشكيل أول مجلس لطلبة دبي للعام الدراسي 2025-2026

بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تشكيل «مجلس طلبة دبي» للعام الدراسي 2025–2026، وذلك ضمن مبادرة «قادة الغد» المنبثقة عن استراتيجية التعليم في الإمارة 2033.

ويضم المجلس في عضويته 16 طالباً وطالبة، من طلبة الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر أو ما يعادلهما في مختلف المناهج التعليمية المعتمدة في دبي، كما يشهد المجلس تمثيلاً حقيقياً لاهتمامات ما يقارب 400 ألف طالب وطالبة ضمن منظومة التعليم الخاص.

وبهذه المناسبة أهدى سموّه الطلبة الأعضاء في المجلس كتاب «علَّمتني الحياة» لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تسلّموه مصحوباً برسالة شخصية مُلهمة من سموّ ولي عهد دبي للطلبة الأعضاء، وذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس، الذي عُقد بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وجاء في نص رسالة سموّه: «أبارك لكم انضمامكم لمشروع مجلس طلبة دبي، وأهنئكم على هذا الإنجاز الذي يشكّل بداية مرحلة جديدة من المسؤولية والعطاء، لخدمة مجتمعكم وزملائكم.. أنتم اليوم صوت الطلبة في دبي، تنقلون طموحاتهم، وتعبّرون عن أفكارهم، وتسهِمون بجهودكم في تطوير منظومة التعليم التي تشكل أساس مسيرة التقدم والتميّز. مسؤوليتكم كبيرة، لكن ثقتنا بكم أكبر».

وأضاف سموّه: «وتقديراً لجهودكم ولهذه المرحلة القيادية التي تنتظركم، أُهديكم نسخة من كتاب«علّمتني الحياة» لصاحب السموّّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. كتاب ستجدون في صفحاته ما يُلهمكم ويحفّزكم ويوجهكم ويوقظ فيكم روح الشغف والإبداع. كونوا كما عهدناكم، شباباً يحمل فكر دبي، ويصنع مستقبلها، شباباً يعتزّ بقيمه، ويستمدّ قوته من انتمائه وإلهامه من قيادته. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح».

وأكد سموّه، في هذه المناسبة، أن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تقوم على تمكين الإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها، والاستثمار في طاقاته وإبداعاته، والعمل على تنمية المواهب وصقل الكفاءات، وتوفير البيئة المحفّزة للإبداع، فيما ستبقى غاية دبي تمكين كل طالب على مقاعد الدراسة من صناعة المستقبل، وتعزيز مشاركتهم في تصميم وصياغة البرامج والسياسات التعليمية كأولوية مستدامة في مسيرتها التعليمية، ضمن منظومة تطبق أعلى معايير الجودة، لتنافس بطلبتها عالمياً، وليكونوا إضافة حقيقية إلى سجل ريادة دبي وتميّزها التعليمي، الذي يُعدّ نتاجاً للتنوّع الفريد الذي يميّزها.

بدورهم، ثمّن الطلبة أعضاء المجلس الدعم الكبير من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدين التزامهم بتفعيل دور المجلس، كما أكدوا أن دعم القيادة الرشيدة وحرصها على إشراكهم في صياغة مستقبل التعليم يعكسان إيمانها بأهمية الاستماع إلى أصواتهم، وتبنّي رؤاهم بما يواكب تطلعاتهم ويلبي احتياجاتهم، ويسهم في تعزيز جاذبية منظومة التعليم وتفوقها، إقليمياً ودولياً.



هدف مشترك

وقالت سعادة عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «نبارك لأبنائنا الطلبة والطالبات الذين تم اختيارهم لعضوية مجلس طلبة دبي للعام الدراسي الحالي، وفق منهجية عملية تضمن العدالة والشفافية والتنوّع. إن طلبة دبي هم محور تميزها وريادتها التعليمية، فهم أساس كل تطوير، وغاية كل البرامج والسياسات. نثق بقدرتهم على ابتكار الحلول للتحديات، والمساهمة الإيجابية في تصميم النماذج التعليمية التي تستشرف مستقبل التعليم، بما يتماشى مع استراتيجية التعليم في دبي 2033».



استكشاف الفرص ومعالجة التحديات

ويهدف مجلس طلبة دبي إلى تعزيز صوت الطلبة، وضمان أن تكون آراؤهم محوراً في تطوير السياسات التعليمية ضمن منظومة التعليم الخاص في دبي، بالإضافة إلى أثرها في ترسيخ بيئة تعليمية أكثر شمولاً ومرونةً وابتكاراً، تتماشى مع احتياجات المجتمع وتطلعاته.

ويوفر المجلس منصة حيوية لممثلي الطلبة للتواصل المباشر مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والتعاون المشترك لتعزيز الفهم المتبادل، والعمل كحلقة وصل بين مجتمع الطلبة والهيئة حول التحديات الراهنة واستكشاف الفرص في مشهد التعليم الخاص في الإمارة، ومعالجة الموضوعات ذات الأولوية المشتركة، بما يدعم رؤية الهيئة لتعزيز المشاركة الطلابية الفاعلة والتميز التعليمي.

وينتمي أعضاء المجلس إلى 16 مدرسة خاصة في دبي، تطبق 6 مناهج تعليمية متنوعة، ويمثلون 9 جنسيات وثقافات مختلفة، ما يعكس تنوّع المجتمع الطلابي. ويشمل تشكيل المجلس تمثيل الطلبة الإماراتيين، كما راعى التشكيل ضم ممثل عن الطلبة أصحاب الهمم، وتحقيق التوازن بين الجنسين، بواقع 8 طلاب و8 طالبات، مع الاستناد إلى معايير محددة للتميّز.

وتم اختيار أعضاء المجلس عبر منهجية علمية شملت مقابلات فردية وأنشطة جماعية، نُفِّذت بالتعاون مع شركة PwC للاستشارات، بهدف تقييم المهارات الشخصية والقيادية للمرشحين. وتستمر عضوية المجلس لمدة عام دراسي واحد، مع إمكانية إعادة التقديم لفترة ثانية كحد أقصى، بناءً على أداء الطالب أو الطالبة، ومدى استيفاء شروط ومعايير المبادرة.