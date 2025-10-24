السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
24 أكتوبر 2025 17:32

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:16 والمد الثاني عند الساعة 04:00 والجزر الأول عند الساعة 07:51 والجزر الثاني عند الساعة 21:24، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:33 والمد الثاني عند الساعة 00:25 والجزر الأول عند الساعة 17:15.

المصدر: وام
