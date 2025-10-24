السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: طيران الإمارات قصة نجاح إماراتية غير مسبوقة

محمد بن راشد: طيران الإمارات قصة نجاح إماراتية غير مسبوقة
24 أكتوبر 2025 18:12

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن طيران الإمارات قصة نجاح إماراتية غير مسبوقة.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «قبل أربعين عاماً في 25 أكتوبر 1985 انطلقت أول رحلة لطيران الإمارات.. ومعها انطلقت طموحات كبيرة نحو السماء.. أصبحت إحدى أفضل خطوط طيران العالم.. تربطنا بشكل مباشر مع 152 مدينة.. تنقل البشر.. وتنقل معهم أحلامهم وطموحاتهم إلى دبي وعبر دبي .. نقلت عبر مسيرتها أكثر من 860 مليون إنسان عبر قارات العالم» .
وأضاف سموه: «اليوم هي إحدى مفاخرنا الوطنية.. وإحدى أهم محركات مسيرتنا التنموية.. وإحدى أهم خطوط الطيران العالمية.. شكراً أحمد بن سعيد وفريقه الذي يتجاوز 100 ألف موظف يواصلون الليل بالنهار لتبقى طيران الإمارات قصة نجاح إماراتية غير مسبوقة».

أخبار ذات صلة
الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في منظومة الأمن الغذائي
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كازاخستان بذكرى يوم الجمهورية
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
طيران الإمارات
آخر الأخبار
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
الرياضة
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
اليوم 14:00
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
الرياضة
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
اليوم 13:47
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
الترفيه
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
اليوم 13:36
راسل يشاهد «جائزة المكسيك» بـ «قناع مصارع»!
الرياضة
راسل يشاهد «جائزة المكسيك» بـ «قناع مصارع»!
اليوم 13:26
«يو إف سي 321».. مواجهات من «العيار الثقيل» في أبوظبي
الرياضة
«يو إف سي 321».. مواجهات من «العيار الثقيل» في أبوظبي
اليوم 13:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©