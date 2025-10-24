السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الحرس الوطني ينضم للمنظمة الدولية لقوات الدرك والشرطة ذات الصفة العسكرية

الحرس الوطني ينضم للمنظمة الدولية لقوات الدرك والشرطة ذات الصفة العسكرية
24 أكتوبر 2025 19:03
24 أكتوبر 2025 19:03

أبوظبي (وام)
انضم الحرس الوطني إلى المنظمة الدولية لقوات الدرك والشرطة ذات الصفة العسكرية (FIEP)، وذلك خلال أعمال قمة المنظمة التي استضافتها الجمهورية الفرنسية في العاصمة «باريس» خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر 2025، بحضور وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، وبمشاركة 22 دولة.

شارك في القمة وفد الحرس الوطني برئاسة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، الذي أكد في كلمته أن الحرس الوطني جزء رئيس من منظومة الأمن الوطني للدولة، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعزيز التعاون الدولي، وإبراز الدور الإنساني جنباً إلى جنب مع الدور الأمني للحرس.

وقد شارك الحرس الوطني في أكبر عملية إنسانية لإغاثة سكان غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، التي شكّلت فيها المساعدات الإماراتية نحو 45% من إجمالي المساعدات الدولية.

وشهدت القمة ترحيباً واسعاً من الدول الأعضاء بانضمام الحرس الوطني الإماراتي، في خطوة تعكس الحضور المتنامي للدولة في المشهدين الأمني والعسكري على الصعيد الدولي.
وأكد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري أن هذا الانضمام سيسهم في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

