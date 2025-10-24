السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رصد المذنبين "ليمون" و"سوان" في سماء الإمارات

المذنب ليمون
24 أكتوبر 2025 21:34

رصد مركز الفلك الدولي، مذنبين لامعين هما "ليمون" و"سوان"، في سماء صحراء رزين بدولة الإمارات، ضمن رحلة فلكية خصصها لرصد وتصوير هذه الظواهر السماوية النادرة. 

  • المذنب
    المذنب "ليمون"
وتمكن الفريق من مشاهدة المذنب "ليمون (Lemmon C/2025 A6)" بوضوح في جهة الغرب بعد غروب الشمس، حيث تُعد رؤيته أوضح في الدول الواقعة شمالاً، إلا أن الفريق نجح في توثيقه من صحراء الإمارات لمدة 14 دقيقة متواصلة مع حلول الظلام.
وقد أظهرت الصور الملتقطة ذيل المذنب ممتداً بوضوح حتى نهاية الإطار، بطولٍ بلغ نحو خمس درجات، في مشهد فلكي مميز. 

  • المذنب سوان
    المذنب سوان

ووجّه الفريق عدساته نحو المذنب الثاني "سوان (C/2025 R2 SWAN)"، الذي تميّز بلونه الأخضر اللافت رغم قِصر ذيله، وتمكن من تصويره لمدة 25 دقيقة متواصلة، موثقاً مشهداً آخر يبرز جمال السماء الإماراتية وصفاء أجوائها التي أسهمت في نجاح عملية الرصد.

المصدر: وام
مركز الفلك الدولي
المذنبات
الرصد الفلكي
