علوم الدار

حمدان بن محمد: طيران الإمارات جسر بين الشعوب

حمدان بن محمد: طيران الإمارات جسر بين الشعوب
24 أكتوبر 2025 21:58

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن طيران الإمارات اليوم باتت تشكل جسراً بين الشعوب.
وقال سموّه، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في 25 أكتوبر من عام 1985 أقلعت أولى رحلات طيران الإمارات من دبي إلى العالم … ومنذ ذلك اليوم، لم تتوقف رحلتنا نحو الريادة».
وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «من طائرتين مستأجرتين إلى أسطول يضم 267 طائرة، ومن 4 وجهات إلى 152 مدينة، ومن 300 ألف مسافر إلى أكثر من 53 مليوناً سنوياً. اليوم، طيران الإمارات هي الأفضل في العالم … جسرٌ بين الشعوب، ومحطة للأحلام والطموحات».
وأوضح سموّه «كل الشكر للشيخ أحمد بن سعيد وفريقه المبدع … بجهودكم أصبحت دبي مطار العالم، وبطموحكم نحلق نحو مستقبل لا حدود له».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
طيران الإمارات
