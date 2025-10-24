السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

إدارة الدفاع المدني تكرّم غرفة تجارة رأس الخيمة

خلال تكريم الدفاع المدني لغرفة رأس الخيمة (من المصدر)
25 أكتوبر 2025 01:05

رأس الخيمة (الاتحاد)

قام وفد من الإدارة العامة للدفاع المدني برأس الخيمة، يترأسه العقيد سالم راشد الشاعر، مدير إدارة الدفاع المدني، ويرافقه المقدم عبدالله صالح كروع، نائب مدير الإدارة، والرائد عبدالله محمد بن يعقوب، مدير فرع العلاقات العامة، بتكريم غرفة تجارة رأس الخيمة ممثلة في رئيس الغرفة محمد مصبح النعيمي، لتميّز غرفة التجارة في معيار الأمن والسلامة على مستوى الإمارة.
وكان في استقبال الوفد، رئيس غرفة التجارة محمد مصبح النعيمي، والدكتور أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة بالوكالة، وأشاد وفد الدفاع المدني بجهود الغرفة في تعزيز ثقافة العاملين بالغرفة في مواجهة المخاطر والوقاية منها، مؤكداً حرص قيادات الغرفة والقائمين عليها على تهيئة وإعداد جميع موظفيها والعاملين فيها في التعامل مع حالات الطوارئ.
وأكد محمد النعيمي على أهمية تعزيز أطر التعاون بين المؤسستين في سبيل الارتقاء بمستوى الوعي والسلامة عند الموظفين والعاملين، ووضع الاحتياطات اللازمة في مواجهة الكوارث والأزمات في المستقبل، وفي نهاية اللقاء سلم مدير إدارة الدفاع المدني شهادة التكريم لرئيس الغرفة.

إدارة الدفاع المدني
الإمارات
الدفاع المدني
غرفة تجارة رأس الخيمة
رأس الخيمة
الإدارة العامة للدفاع المدني
