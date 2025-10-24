السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة رأس الخيمة تحصد جائزتين بـ«قمة دول التعاون للموارد البشرية»

25 أكتوبر 2025 01:05

رأس الخيمة (وام)

حققت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل نجاحاتها، بحصدها جوائز في قمة جوائز دول مجلس التعاون الخليجي للموارد البشرية، وتمكين الشباب لعام 2025 (GCC HR Awards)، وذلك ضمن فئتي الجوائز المؤسسية والوظيفية للقطاع العام والحكومي.
وجاء تتويج شرطة رأس الخيمة بعد حصولها على المركز الأول في فئة «أفضل مبادرة سعادة»، والمركز الثاني في فئة «أيقونة الشباب»، والتي فاز بها الملازم أول عبد الله أحمد حسن الهديه الشحي، تقديراً لجهوده وتميّزه في مجال تمكين الشباب وتطوير بيئة العمل الشرطي.
وأعرب اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يبرز مستوى التميّز المؤسسي، الذي وصلت إليه شرطة رأس الخيمة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن هذا الفوز يعكس الكفاءة العالية والجهود المتواصلة لكوادرها في تعزيز بيئة العمل الإيجابية ودعم مسيرة التميز الشرطي.

شرطة رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
مجلس التعاون الخليجي
