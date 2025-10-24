«شرطة أبوظبي» تؤكد أهمية بناء الخطط الوقائية والاستباقية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، محاضرة بمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2025، الذي يصادف الثالث عشر من أكتوبر من كل عام، تحت شعار «بناء مستقبل أكثر أماناً.. من الوعي إلى العمل».

وتناولت المحاضرة أهمية اليوم العالمي ودوره في تعزيز الجهود الدولية للحد من الكوارث، واستعرضت مفهوم التخطيط الاستراتيجي لإدارة الكوارث، وسبل تعزيز الاستعداد والجاهزية لمواجهة مختلف أنواع المخاطر والتحديات.

وأكد المشاركون أهمية التنسيق المسبق بين الجهات المعنية، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين بأهمية بناء الخطط الوقائية والاستباقية.

واختُتمت المحاضرة بعقد حلقة نقاشية موسعة، تم خلالها استعراض أبرز الإجراءات والممارسات المطلوبة لتعزيز الجاهزية والاستجابة الفاعلة لمواجهة أي تغيّرات أو ظروف طارئة محتملة.