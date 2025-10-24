السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تؤكد أهمية بناء الخطط الوقائية والاستباقية

جانب من المحاضرة (من المصدر)
25 أكتوبر 2025 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«يو إف سي 321».. مواجهات من «العيار الثقيل» في أبوظبي
الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في منظومة الأمن الغذائي

نظمت إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، محاضرة بمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2025، الذي يصادف الثالث عشر من أكتوبر من كل عام، تحت شعار «بناء مستقبل أكثر أماناً.. من الوعي إلى العمل».
وتناولت المحاضرة أهمية اليوم العالمي ودوره في تعزيز الجهود الدولية للحد من الكوارث، واستعرضت مفهوم التخطيط الاستراتيجي لإدارة الكوارث، وسبل تعزيز الاستعداد والجاهزية لمواجهة مختلف أنواع المخاطر والتحديات.
وأكد المشاركون أهمية التنسيق المسبق بين الجهات المعنية، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين بأهمية بناء الخطط الوقائية والاستباقية.
واختُتمت المحاضرة بعقد حلقة نقاشية موسعة، تم خلالها استعراض أبرز الإجراءات والممارسات المطلوبة لتعزيز الجاهزية والاستجابة الفاعلة لمواجهة أي تغيّرات أو ظروف طارئة محتملة.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث
إدارة الأزمات والكوارث
آخر الأخبار
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
الرياضة
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
اليوم 14:00
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
الرياضة
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
اليوم 13:47
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
الترفيه
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
اليوم 13:36
راسل يشاهد «جائزة المكسيك» بـ «قناع مصارع»!
الرياضة
راسل يشاهد «جائزة المكسيك» بـ «قناع مصارع»!
اليوم 13:26
«يو إف سي 321».. مواجهات من «العيار الثقيل» في أبوظبي
الرياضة
«يو إف سي 321».. مواجهات من «العيار الثقيل» في أبوظبي
اليوم 13:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©