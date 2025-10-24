حديقة الحيوان بالعين توقع اتفاقيتي تعاون

العين (الاتحاد)

وقعت حديقة الحيوان بالعين، مؤخراً اتفاقيتي تعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومع جامعة الإمارات العربية المتحدة، بهدف إرساء قواعد التعاون المتكامل وتبادل الخبرات المشترك.

جاءت الاتفاقية الأولى في مجال المختبرات من خلال جمع وتبادل المعلومات والبيانات، وعرضها كبيانات مصورة سهلة الاستخدام في منصة مختبرات الصحة الواحدة لإمارة أبوظبي، وهي المنصة المتكاملة التي تجمع أهم المؤشرات التشغيلية والتحليلية المرتبطة بقطاع تعزيز وبناء قدرات مختبرات أبوظبي والكشف المبكر عن مخاطر الأمن الحيوي المحتملة والناشئة، وتبادل العينات المخبرية وتخزين العينات في البنك الحيوي والمشاركة في برامج قياس الكفاءة وضبط الجودة، ومنتدى لتبادل الاستشارات والخبرات العلمية والفنية ذات الصلة.

أما الاتفاقية الثانية مع جامعة الإمارات، فقد جاءت في مجال التبادل الأكاديمي والثقافي في التعليم والبحث والتدريب ونشر التوعية المجتمعية بأهمية الثروة الحيوانية في الحديقة بين الطلاب والزوّار، وتطوير مشاريع بحثية مشتركة في الطب البيطري ورعاية الحيوان، إلى جانب التعاون في برامج رعاية الحيوانات المهددة بالانقراض، بالإضافة لتدريب موظفي الحديقة المختصين على التقنيات الحديثة في المختبرات، وتوفير فرص التدريب العملي لطلاب الطب البيطري في الحديقة، وتطبيق أحدث الممارسات العلمية للأبحاث في مجالات التغذية والرعاية الصحية للحيوانات.



أهداف مشتركة

مثَل حديقة الحيوانات بالعين في توقيع الاتفاقيتين، المهندس أحمد عيسى الحراصي، مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين بالإنابة، وعن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام الهيئة بالإنابة، وعن جامعة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أحمد الرئيسي مدير الجامعة.

وقال المهندس أحمد الحراصي: «تأتي الاتفاقيتان امتداداً لجهود الحديقة في بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الرائدة في الدولة ذات الأهداف المشتركة، التي تخدم رسالة الحديقة في صون الطبيعة والاستدامة وحماية الحياة البرية، بما يتوافق مع استراتيجية دولة الإمارات للاستدامة وحماية الحياة البرية 2030 ودعم مسؤوليتنا المجتمعية تجاه المجتمع بمختلف شرائحه».