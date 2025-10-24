السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
بدء استقبال طلبات تصاريح المخيمات الشتوية لموسم 2025-2026 في أم القيوين

بدء استقبال طلبات تصاريح المخيمات الشتوية لموسم 2025-2026 في أم القيوين
25 أكتوبر 2025 01:06

أم القيوين (وام)

تبدأ دائرة بلدية أم القيوين، استقبال طلبات إصدار تصاريح المخيمات الشتوية المؤقتة في منطقتي الأقرن والثنية لموسم (2025-2026)، خلال الفترة من 11 نوفمبر المقبل وحتى نهاية شهر أبريل 2026.
وقال أحمد طيب محمد، مدير قطاع النقليات والخدمات العامة في الدائرة: إن البلدية استكملت جميع استعداداتها لاستقبال طلبات التخييم لهذا الموسم، مشيراً إلى تخصيص الأولوية لأصحاب الهمم لتمكينهم من قضاء أوقات ممتعة في أجواء طبيعية آمنة ومريحة، كما تم تخصيص مواقع خاصة بالدوائر الحكومية الراغبة في إنشاء مخيمات لموظفيها.
وأوضح أن الوثائق المطلوبة للحصول على تصريح المخيم الشتوي المؤقت تشمل نسخة سارية من جواز السفر الصادر من إمارة أم القيوين، وخلاصة القيد، إلى جانب تعبئة نموذج طلب التصريح.
وأشار إلى أن مدة التخييم المسموح بها تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، فيما تبلغ رسوم التصريح 2000 درهم، بالإضافة إلى شيك تأمين مسترد بقيمة 10.000 درهم.
وأكد أن المخيمات الشتوية مخصّصة للاستخدام العائلي فقط، ولا يُسمح بتأجيرها أو استغلالها لأي أغراض تجارية أو من قبل الغير، بما في ذلك الشركات أو الفنادق، حفاظاً على الطابع الاجتماعي والترفيهي لهذه المبادرة.

