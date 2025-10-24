إنجاز تأهيل وتطوير الطريق المحيط بمضمار سباق الهجن بمدينة زايد

الظفرة (الاتحاد)

أنجزت بلدية منطقة الظفرة، تأهيل وتطوير الطريق المحيط بمضمار سباق الهجن بمدينة زايد، بطول 8 كيلومترات بهدف توفير خدمات مميزة في المضمار تلبي احتياجات ملاك الإبل والمشاركين في السباقات، استعداداً لاستضافة السباقات والفعاليات المصاحبة لمهرجان الظفرة التراثي.

يأتي ذلك لتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها، بجانب تعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة، فيما يستخدم المضمار بشكل يومي لتدريب مطايا السباقات، وذلك استعداداً للمشاركات داخل وخارج الدولة.

وتم تجهيز المضمار بأفضل المواصفات في مجال مضامير سباقات الهجن ليواكب الزيادة الكبيرة التي يشهدها المضمار سنوياً من منافسات سباقات الهجن لمختلف فئات الإبل، والتي تعتبر من الموروث الشعبي الذي يهتم به أبناء الإمارات للمحافظة على العادات والتقاليد، وكذلك المحافظة على أفضل السلالات الأصيلة من الإبل.

وأكدت بلدية منطقة الظفرة حرصها على توفير بيئة متكاملة وآمنة تواكب تطلعات المشاركين والزوار، وتسهم في إنجاح مهرجان الظفرة الذي يُعد من أبرز الفعاليات التراثية في الدولة.