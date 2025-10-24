«بلدية أبوظبي» تدعو شركات المقاولات للالتزام باشتراطات الأسوار المؤقتة

هالة الخياط (أبوظبي)

دعت بلدية مدينة أبوظبي، شركات المقاولات والعاملين في المواقع الإنشائية، إلى الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة لتركيب الأسوار المؤقتة حول المشاريع قيد الإنشاء، مؤكدةً أن الهدف من هذه الاشتراطات هو حماية سلامة العاملين وأفراد المجتمع، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وحذّرت البلدية من أن أي إهمال في تنفيذ الأسوار المؤقتة وفق المواصفات المعتمدة، قد يشكّل خطراً على السلامة العامة، ويؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددة على ضرورة صيانة الأسوار بشكل دوري، وضمان تناسقها مع محيطها العمراني، والتقيد بمتطلبات السلامة.

وفي هذا الإطار، أطلقت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية وتفتيشية موحدة شملت مناطق متعددة في مدينة أبوظبي وضواحيها، بهدف رفع الوعي بأهمية إنشاء أسوار مؤقتة آمنة وذات مظهر متناسق، والتأكد من التزام الشركات المنفذة بمعايير السلامة والمظهر العام.

وتتضمن الحملة زيارات ميدانية مكثّفة للمواقع الإنشائية والأبنية قيد الإنشاء، وتنظيم ورش عمل توعوية للعاملين والمشرفين في تلك المواقع، إلى جانب نشر مواد توعوية عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية.

وأكدت البلدية أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز ثقافة السلامة العامة، والحد من الممارسات العشوائية في محيط المشاريع الإنشائية، وحماية المارة من الأخطار المحتملة الناجمة عن الأسوار غير المطابقة للمعايير. كما شددت على أن فرق التفتيش الميداني ستواصل تنفيذ حملات دورية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق غير الملتزمين.

وجددت بلدية مدينة أبوظبي دعوتها لجميع شركات المقاولات، إلى التعاون الكامل والالتزام بالتعليمات والاشتراطات المنظمة لعمليات البناء، بما يسهم في تعزيز المظهر الحضاري للمدينة وضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.