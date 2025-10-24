ورشة تعريفية لتعزيز استقرار الأسرة لدى مجندي الخدمة الوطنية

أبوظبي (وام)

استضافت وزارة الدفاع ورشة عمل تعريفية حول مبادرة «مديم»، التي تقدمها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وذلك في إطار الجهود الوطنية لدعم استقرار الأسرة وتيسير الزواج للشباب الإماراتي.

نظمت الورشة، التي استهدفت مجندي الخدمة الوطنية، برئاسة العميد الدكتور حمد صالح الصيعري، مدير إدارة دعم الموارد البشرية بوزارة الدفاع.

وقدمت الورشة الدكتورة منى المنصوري، التي أكدت أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والاجتماعية التي تواجه الشباب، وترسيخ قيم التكافل والبساطة والاعتدال، مشددة على أن هذا التوجه ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم الشباب وتمكينهم من تأسيس أسر قائمة على «المعنى لا المظاهر».

من جانبه، أكد العميد الدكتور حمد صالح الصيعري، أن هذه الورشة تمثل خطوة هامة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع دائرة تنمية المجتمع، مشدداً على أهمية تضافر الجهود لتوفير الدعم اللازم للشباب وتمكينهم من بناء أسر قوية ومستقرة، بما يتوافق مع القيم الوطنية والإنسانية الراسخة لدولة الإمارات.

وقد تناولت الورشة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لارتفاع تكاليف الزواج وآثاره النفسية والاجتماعية، مستعرضة الأهداف العملية لمبادرة «مديم» في نشر ثقافة التيسير وإعادة الاعتبار لقيمة الزواج كمؤسسة مجتمعية راسخة.