تخريج 146 كفاءة وطنية من برنامج «مركز التطوير الإماراتي»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفت مجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، بتخريج 146 مواطناً ومواطنة من الدفعة الثالثة من برنامج قادة «مركز التطوير الإماراتي»، في إنجاز جديد يعكس التزام المجموعة بتعزيز التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية لقيادة مستقبل القطاع الصحي في الدولة.

حضر حفل التخرج، الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»، والبروفيسور ديبورا ماكنمارا، رئيسة الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا، وراشد القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة «بيورهيلث».

ويُعد برنامج قادة «مركز التطوير الإماراتي» إحدى أكثر المنصات شمولاً لتطوير الكفاءات الوطنية في الدولة، إذ يهدف إلى إعداد الجيل القادم من القيادات الإماراتية وتمكينهم من قيادة التحول في قطاع الرعاية الصحية وفق أسس الابتكار والتميز.

ونجح البرنامج حتى اليوم في تطوير مهارات أكثر من 317 موظفاً من العاملين في المجموعة، بما يشمل الدفعة الثالثة والأكبر في عام 2025، مما يعكس استثمار المجموعة الاستراتيجي في تمكين القيادات الإماراتية وإطلاق الإمكانات الكاملة للمواهب الوطنية.

ويقدم البرنامج مسارات تدريبية متقدمة وتجارب تعليمية شاملة مصممة لتعزيز النمو الشخصي والمهني للمشاركين، من خلال خطط تطوير فردية تتوافق مع أهداف مؤسساتهم.

ويحظى المشاركون بدعم برامج إرشاد متعددة، ومشاريع واقعية، وتدريب عملي في مجالات رئيسة تشمل القيادة وفطنة الأعمال والبحث والابتكار والتخطيط الاستراتيجي. وأكدت الدكتورة نورة خميس الغيثي، خلال الحفل، التزام الدائرة بتمكين الكفاءات الوطنية إيماناً بدورها المحوري في نهضة الدولة وازدهارها، مشيرة إلى أن أبوظبي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة لتأسيس منظومة صحية عالمية ومبتكرة، عبر شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز القدرات الوطنية وتمكينها من الريادة. وقالت: إن الشراكة مع مجموعة «بيورهيلث» تمثل نموذجاً ملهماً في دعم الجيل المقبل من قادة الرعاية الصحية، مؤكدة أن الدائرة، بالتعاون مع شركائها، تواصل ترسيخ بيئة حاضنة تزدهر فيها المواهب الإماراتية، وتصقل مهاراتها لتقود مسيرة التميز وتبني مستقبل الرعاية الصحية في الإمارة.

وهنأت الغيثي الخريجين على إنجازهم الذي يجسد التقاء الطموح بالفرص ضمن المنظومة الصحية العالمية في أبوظبي، مؤكدة أن ما تحقق اليوم يعكس رؤية القيادة نحو مستقبل أكثر صحة وازدهاراً.

من جانبه، أعرب راشد القبيسي، عن فخره واعتزازه بخريجي الدفعة الثالثة من برنامج «مركز التطوير الإماراتي»، مشيداً بما أبدوه من التزام وتميّز وابتكار يعكس روح القيادة والمسؤولية.

وقال: إن البرنامج صُمم بأسلوب فريد لاكتشاف المواهب الوطنية وصقل مهاراتها وتأهيلها لتولي المناصب القيادية في قطاع الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن كل دفعة جديدة تمثل خطوة متقدمة في مسيرة التطور، التي تنتهجها المجموعة لبناء جيل من الكفاءات الإماراتية القادرة على الإسهام في تحقيق الرؤية الوطنية.

وأضاف: أن تخريج 146 كفاءة وطنية هذا العام يجسد التزام «بيورهيلث» بنهج التميّز ونموذجها الملهم في دعم القيادات الوطنية، مؤكداً أن ما اكتسبه الخريجون من خبرات ومعارف يؤهلهم ليكونوا جزءاً فاعلاً في إيصال خدمات الرعاية الصحية العالمية إلى كل من يحتاج إليها، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً رائداً في قطاع الصحة على المستويين الإقليمي والعالمي.