السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق المؤتمر السنوي للجمعية الإماراتية لطب وجراحة الصدر بدبي

انطلاق المؤتمر السنوي للجمعية الإماراتية لطب وجراحة الصدر بدبي
25 أكتوبر 2025 01:05

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في منظومة الأمن الغذائي
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كازاخستان بذكرى يوم الجمهورية

تنطلق اليوم في دبي، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر للجمعية الإماراتية لطب وجراحة الصدر (ETS 2025)، الذي يستمر يومين في فندق «إنتركونتيننتال فستيفال سيتي»، بمشاركة أكثر من 50 خبيراً وطبيباً وباحثاً من نحو 20 دولة، يمثلون أبرز الجامعات والمراكز الطبية المتقدمة في العالم.
ويعد المؤتمر من أبرز المنصات العلمية المتخصصة في أمراض الجهاز التنفسي وطب وجراحة الصدر على مستوى الشرق الأوسط، إذ يجمع نخبة من المختصين لمناقشة أحدث الأبحاث والتقنيات المتعلقة بمرض الربو، والانسداد الرئوي المزمن (COPD)، والتليف الرئوي، وطب النوم، والرعاية التنفسية المنزلية، إضافة إلى أحدث التطورات في الجراحات الدقيقة والعلاجات البيولوجية.
وتتناول جلسات المؤتمر هذا العام محاور علمية دقيقة تشمل الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي، والعلاج الموجّه جزيئياً، والوقاية من الأمراض المزمنة، وتطوير برامج التثقيف المجتمعي حول صحة الرئة، إلى جانب عروض سريرية وورش عمل متقدمة موجهة للأطباء المقيمين والكوادر الشابة في قطاع الصحة.

دبي
الإمارات
آخر الأخبار
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
الرياضة
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
اليوم 14:00
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
الرياضة
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
اليوم 13:47
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
الترفيه
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
اليوم 13:36
راسل يشاهد «جائزة المكسيك» بـ «قناع مصارع»!
الرياضة
راسل يشاهد «جائزة المكسيك» بـ «قناع مصارع»!
اليوم 13:26
«يو إف سي 321».. مواجهات من «العيار الثقيل» في أبوظبي
الرياضة
«يو إف سي 321».. مواجهات من «العيار الثقيل» في أبوظبي
اليوم 13:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©