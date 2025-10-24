انطلاق المؤتمر السنوي للجمعية الإماراتية لطب وجراحة الصدر بدبي

دبي (وام)

تنطلق اليوم في دبي، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر للجمعية الإماراتية لطب وجراحة الصدر (ETS 2025)، الذي يستمر يومين في فندق «إنتركونتيننتال فستيفال سيتي»، بمشاركة أكثر من 50 خبيراً وطبيباً وباحثاً من نحو 20 دولة، يمثلون أبرز الجامعات والمراكز الطبية المتقدمة في العالم.

ويعد المؤتمر من أبرز المنصات العلمية المتخصصة في أمراض الجهاز التنفسي وطب وجراحة الصدر على مستوى الشرق الأوسط، إذ يجمع نخبة من المختصين لمناقشة أحدث الأبحاث والتقنيات المتعلقة بمرض الربو، والانسداد الرئوي المزمن (COPD)، والتليف الرئوي، وطب النوم، والرعاية التنفسية المنزلية، إضافة إلى أحدث التطورات في الجراحات الدقيقة والعلاجات البيولوجية.

وتتناول جلسات المؤتمر هذا العام محاور علمية دقيقة تشمل الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي، والعلاج الموجّه جزيئياً، والوقاية من الأمراض المزمنة، وتطوير برامج التثقيف المجتمعي حول صحة الرئة، إلى جانب عروض سريرية وورش عمل متقدمة موجهة للأطباء المقيمين والكوادر الشابة في قطاع الصحة.