السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

نورة الكعبي تشارك في مؤتمر السياسات الخارجية النسوية بباريس

نورة الكعبي خلال مشاركتها في المؤتمر (وام)
25 أكتوبر 2025 01:06

باريس (وام)

شاركت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، في أعمال المؤتمر الوزاري الرابع للسياسات الخارجية النسوية، الذي عُقد في العاصمة الفرنسية «باريس» يومي 22 و23 أكتوبر.
واستضافت حكومة الجمهورية الفرنسية هذا المؤتمر، ليشكّل منصة لتعزيز وتوسيع الجهود الدولية الرامية إلى ضمان حقوق المرأة ودفع مسارات جديدة لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وفي إطار السؤال المحوري «كيف يمكن أن نتحد ونعمل ونتصدى معاً دفاعاً عن المساواة بين الجنسين وحقوق النساء والفتيات؟»، تبني الدورة الرابعة على ما تحقق في الدورات السابقة، حيث جمعت قادة سياسيين رفيعي المستوى، وممثلين عن منظمات دولية، وبنوك تنمية، ومؤسسات مجتمع مدني، ومراكز بحثية، ومؤسسات خيرية من أكثر من 50 دولة.
وتزامن انعقاد النسخة الرابعة مع الذكرى الثلاثين لاعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، والذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325، اللذين يشكلان مرجعيتين أساسيتين للعمل المشترك لضمان وتعزيز حقوق المرأة، وتمكينها، ومشاركتها الفاعلة في الحياة العامة، والقضاء على العنف ضد النساء.
وتعكس مشاركة دولة الإمارات في هذا المؤتمر التزامها الراسخ بمواصلة إعطاء الأولوية لقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.

نورة الكعبي
الإمارات
باريس
الحكومة الفرنسية
