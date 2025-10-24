السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«التنمية الأسرية» تنظم مبادرة «نمشي ونتحدث»

موزة بنت خليفة خلال الفعالية (من المصدر)
25 أكتوبر 2025 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية بالتعاون مع «بيورهيلث»، وشركة الدار، وأكتف أبوظبي، مبادرة مجتمعية بعنوان «نمشي ونتحدث» في ياس مول، بهدف تشجيع كبار المواطنين والمقيمين على ممارسة النشاط البدني بانتظام، وتعزيز أسلوب حياة صحي ونشط، والتواصل المباشر مع الأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية.
وأكدت الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان، سفيرة مشاريع كبار المسنين في مجموعة بيورهيلث: أن دعم مبادرات الصحة والنشاط لكبار المواطنين والمقيمين يعزز من جودة الحياة لديهم، ويرفع من التفاعل المعنوي بين كافة أفراد المجتمع، ويرسّخ مفهوم مد جسور من الثقافات وحكمة الشعوب والأصالة بينهم.
وجاءت المبادرة بهدف خلق أجواء تفاعلية تشجع المشاركين على تبادل الخبرات، وطرح الأسئلة الصحية، والاستفادة من الإرشادات الطبية والنصائح الوقائية، بما يعزّز صحتهم الجسدية والنفسية، ويسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة.
وقالت وفاء آل علي، مدير دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية: «تهدف مبادرة نمشي ونتحدث إلى دمج النشاط البدني مع التوعية الصحية، بما يعزز ثقة كبار المواطنين بقدرتهم على الحفاظ على صحتهم الجسدية والنفسية، إضافة إلى تعزيز مشاركتهم المجتمعية».
وأضافت: شهدت المبادرة مشاركة مجموعة من كبار المواطنين والمقيمين، حيث رافقهم خلال جولة المشي عدد من الأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية، الذين تبادلوا معهم الأحاديث الودية، وقدموا إرشادات طبية ونصائح وقائية تساعدهم في تحسين جودة حياتهم والوقاية من الأمراض المزمنة.
وتابعت: نحرص من خلال هذه المبادرة على تعزيز المشاركة المجتمعية لكبار المواطنين والمقيمين، عبر توفير بيئة صحية آمنة تشجع على الرفاه الاجتماعي، وترسخ العادات الصحية المستدامة، وتسهم في تحسين جودة حياتهم.
وأكدت أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً للأنشطة المجتمعية التي تجمع بين الصحة الجسدية والنفسية والتواصل الاجتماعي، حيث تتيح لكبار المواطنين فرصة المشاركة الفعالة في بيئة محفزة وآمنة، تعزز شعورهم بالانتماء والاندماج الإيجابي في المجتمع.
من جانبها، قالت ليا الدماني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة «بيورهيلث»: «تؤكد مبادرة  «نمشي ونتحدث» على الأثر الكبير الذي تتركه الاستدامة في الحياة اليومية لأفراد المجتمع. ومن خلال تشجيع كبار المواطنين والمقيمين على ممارسة النشاط البدني والتواصل مع الأطباء ومشاركة تجاربهم ضمن بيئة اجتماعية داعمة، نرسي دعائم متينة للتمتع بالصحة والعافية على المدى الطويل».
وأضافت: «تعتبر الصحة الوقائية والنشاط البدني مع التقدم في السن أموراً أساسية ضمن رؤيتنا نحو منظومة صحية مستدامة. ومن خلال توفير فرص النشاط البدني والتواصل وتعزيز الثقة، نسهم بتحقيق أهداف دولة الإمارات المتمثلة في الوقاية والإدماج والتنمية المستدامة مع تمكين كبار السن من الازدهار كأعضاء فاعلين في المجتمع».

