«كيزاد»: دعم الابتكار والاستدامة في قطاع الأغذية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

اختتمت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، إحدى أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصّصة في المنطقة، مشاركتها في الأسبوع العالمي للغذاء 2025، حيث استعرضت خلال الحدث دورها المحوري في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات من خلال تسليط الضوء على بنيتها التحتية المتقدمة والخدمات اللوجستية المتكاملة التي تدعم نمو واستدامة قطاع الأغذية في إمارة أبوظبي والمنطقة. وجاءت مشاركة كيزاد تأكيداً على التزامها بدعم رؤية إمارة أبوظبي الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تمكين الشركات العاملة في مجالات تصنيع ومعالجة وتوزيع الأغذية وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تجمع بين البنية التحتية الحديثة والموقع الاستراتيجي والخدمات اللوجستية عالية الكفاءة.

وخلال مشاركتها، عرضت مجموعة كيزاد منظومتها الاقتصادية المتكاملة، التي تمثّل نقطة جذب رئيسية للمستثمرين في قطاع الأغذية، حيث استعرضت مجموعة من المزايا التنافسية التي تقدمها، ومن أبرزها: مرافق صناعية جاهزة تشمل مصانع الأغذية، ومستودعات التخزين البارد، ومراكز التوزيع المرتبطة بشبكات لوجستية متكاملة متعددة الوسائط تربط بين الموانئ والمطارات والطرق السريعة والسكك الحديدية، مع موقع استراتيجي مميّز قريب من ميناء خليفة وخمسة مطارات دولية، مما يمكّن المستثمرين من الوصول السريع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما تقدم خدمات دعم متكاملة للمستثمرين في قطاع الأغذية شملت، مراكز فحص وتوثيق الأغذية، وخدمات التعبئة والتغليف، إلى جانب حلول رقمية متقدمة لإدارة سلاسل الإمداد وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وسلّطت مجموعة كيزاد خلال الحدث الضوء على عدد من المشاريع النوعية، التي تُسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي2051، ومن أبرزها: مركز أبوظبي للأغذية - كيزاد: مشروع استراتيجي يمتد على مساحة 3.3 كيلومتر مربع، أُطلق بالشراكة مع مجموعة غسان عبود و«رونغيس» الفرنسية، ويُعد أكبر منظومة متكاملة لتجارة الأغذية في المنطقة حيث يضم مرافق لتجارة الأغذية، ومستودعات مبردة، ومراكز خدمات حكومية، ومرافق لإعادة التدوير، ومنصة رقمية لتسهيل تجارة المواد الغذائية.

ومركز إقليمي لاستزراع الأحياء المائية: على مساحة 1.1 كيلومتر مربع، وهو عبارة عن منطقة مخصصة لاستزراع الأحياء المائية والأنشطة الصناعية المرتبطة بها، وسيوفر بنية تحتية متطورة، وشبكة خدمات تربط الأسواق المحلية في أبوظبي بالأسواق الإقليمية والدولية. ومجمع التكنولوجيا الزراعية في مدينة العين، الذي يحتضن مبادرات مبتكرة لتطوير تقنيات الزراعة الذكية وتعزيز الإنتاج المستدام بالتعاون مع عدد من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الزراعة.

وشهدت مشاركة مجموعة كيزاد تفاعلاً واسعاً من ممثلي الشركات العالمية والإقليمية، حيث استعرضت المجموعة أبرز قصص النجاح ضمن منظومتها، التي تضم العديد من الشركات العالمية والمحلية العاملة في قطاع الأغذية، من بينها نستله، ساديا، بينار، لولو، هوتباك وشركة الظاهرة، إلى جانب شركات وطنية رائدة مثل سلال التي دشّنت مؤخراً في كيزاد واحداً من أكبر مرافق توزيع المواد الغذائية في دولة الإمارات على مساحة تزيد على 41.000 متر مربع، ويتضمَّن أكثر من 36.800 منصة تخزين.

كما استعرضت كيزاد عناصر الجذب التي توفرها للمستثمرين، لا سيما تلك التي تسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، مما يعزز من مكانتها كمنصة رائدة للاستثمار في الصناعات الغذائية واللوجستية.

واختتمت مجموعة كيزاد مشاركتها بالتأكيد على التزامها بدعم الابتكار والاستدامة في قطاع الأغذية من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب الاستثمارات في مجالات الزراعة المستدامة والتقنيات الغذائية الحديثة.

كما أكدت المجموعة أن مشاركتها في الأسبوع العالمي للغذاء شكّلت فرصة مهمة لاستعراض جهودها في بناء منظومة غذائية متكاملة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وتنويع الاقتصاد، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد في صناعة وتجارة الأغذية.