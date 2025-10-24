«أبوظبي للدفاع المدني» تنظم ورشاً لدعم منظومة الوقاية من الحريق

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عدداً من الورش التخصصية ضمن مشروعها الاستراتيجي لبناء منظومة حكومية مشتركة للوقاية من الحريق وسلامة الأرواح في إمارة أبوظبي، وذلك بحضور ممثلين عن 20 جهة حكومية، وتعزيزاً لشراكاتها الاستراتيجية وجهودها المستمرة لترسيخ رؤية الإمارة وتحقيق استراتيجيتها المتكاملة في التنمية المستدامة وجودة الحياة.

ويُعد المشروع نقلة نوعية في مجال السلامة والوقاية من الحريق، إذ يهدف إلى بناء منظومة متكاملة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يدعم مفهوم السلامة المستدامة ويعزز مكانة أبوظبي كإحدى المدن الرائدة عالمياً في هذا المجال.