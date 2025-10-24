السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تشارك في اجتماع «وزارية مكافحة الفساد» بدول الخليج في الكويت

حميد عبيد أبوشبص والمشاركون في الاجتماع (وام)
25 أكتوبر 2025 01:07

الكويت (وام)

ترأّس معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وفد الإمارات المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الحادي عشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته دولة الكويت ونظمته الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، بمشاركة رؤساء ومسؤولي هيئات وأجهزة مكافحة الفساد في دول المجلس. 
واستعرض الوزراء والمشاركون خلال الاجتماع الجهود الخليجية المشتركة في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب بحث عدد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب مشروع دليل المسؤولية الجنائية للشخصية الاعتبارية عن جرائم الفساد، ومشروع الدليل الإرشادي لتدقيق المالي الموازي في قضايا الفساد.
وتأتي مشاركة دولة الإمارات في هذا الحدث تأكيداً لحرصها على دعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، والمساهمة في بناء منظومة متكاملة تصون المال العام وتعزز التنمية المستدامة في دول المنطقة.

مكافحة الفساد
الإمارات
دول الخليج
الكويت
مجلس التعاون الخليجي
حميد عبيد أبوشبص
جهاز الإمارات للمحاسبة
