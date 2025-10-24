السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

دراسة بحثية لـ«تريندز» تناقش دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم

دراسة بحثية لـ«تريندز» تناقش دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم
25 أكتوبر 2025 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات، العدد (32) من سلسلة «أوراق سياسة» باللغة الإنجليزية، تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي في التعليم: تسريع النمو الفكري والعاطفي والاجتماعي»، تناقش الفرص التحويلية لدمج الذكاء الاصطناعي (AI) في التعليم، مؤكدةً قدرته على تعزيز التنمية الفكرية والعاطفية والاجتماعية للطلاب بشكل كبير. 
وتوضح الورقة التي أعدها مايك سيكستون، مستشار أول في مكتب تريندز بالولايات المتحدة ومستشار سياسات أول في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بمؤسسة «ثيرد واي» الأميركية، أن أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل Khanmigo، تمثل «محركاً غير مسبوق للتغيير التعليمي» ولديها القدرة على حلّ مشكلة «الاثنين سيجما» لبولوم عبر توفير وصول شامل للتعليم الخاص والشخصي، الذي كان متاحاً في السابق فقط للمحظوظين.
وتؤكد الدراسة أن فوائد الذكاء الاصطناعي تتجاوز الإنجاز الأكاديمي البحت، إذ تعيد تشكيل المدارس لتصبح بيئات تعزّز الإبداع والذكاء العاطفي والتحفيز الداخلي. ومن خلال تسخير الذكاء الاصطناعي، يمكن للمربين الموازنة بين المناهج القائمة على الكفاءة والنمو الشخصي، باستخدام استراتيجيات مثل التحسين التدريجي المستمر «كايزن» والتلعيب للحفاظ على الدافع لدى الطلاب في جميع مستويات الأداء. كما يشير سيكستون إلى أن التعلم الذاتي الموجه بالذكاء الاصطناعي يفيد بشكل خاص الطلاب الموهوبين وذوي الاحتياجات العصبية المتنوعة. وتدعو الورقة إلى ضرورة تطور دور المعلمين من التدريس التقليدي نحو التوجيه وإدارة الفصول الدراسية والتنمية العاطفية، مع التشديد على الرقابة والمساءلة الإنسانية لتعزيز الروابط البشرية الأساسية للنمو الشامل للطلاب.
وإدراكاً للضرر النفسي الناتج عن التعرض المفرط للشاشات الرقمية، تدعو الدراسة إلى توفير قدر كبير من التعليم الخالي من الشاشات وتطبيق حظر صارم للهواتف المحمولة داخل المدارس. وتشدّد على أن مواد مثل الأدب واللغات والدراسات الاجتماعية تستفيد بشكل خاص من التفاعلات المباشرة التي يقودها العنصر البشري لتعزيز النقاشات الأعمق والفهم الثقافي والعمق العاطفي.
كما تسلّط الورقة الضوء على الحلول الإرشادية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل منصة Guidancy المقترحة، والتي تُعد بتحسينات ثورية في خدمات الصحة العقلية للطلاب . 

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
مركز تريندز
الذكاء الاصطناعي
التعليم
