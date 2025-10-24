السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«خليفة التربوية»: تميّز الأداء المؤسّسي للمدرسة ركيزة تطور لتعليم يستشرف المستقبل

شيخة الطنيجي خلال ورشة الأداء التعليمي المؤسسي (من المصدر)
25 أكتوبر 2025 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات «مؤسسة إرث زايد الإنساني»، أن تميّز الأداء التعليمي المؤسسي يمثل أحد العناصر البارزة في تطوير منظومة تربوية شاملة، تستند إلى معايير التميز والإبداع في جميع المجالات التربوية للمدرسة سواء في التعليم العام أو الخاص أو التقني ومن في حكمها، بما يفعل من جودة مخرجات العمل المؤسسي التربوي في الدولة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تأخذ بها نظم التعليم المرموقة. 
جاء ذلك، خلال ورشة العمل التطبيقية التي نظمتها الأمانة العامة حول مجال التعليم العام فئة الأداء التعليمي المؤسسي واستضافتها مدرسة النخبة في أبوظبي، بحضور عدد من القيادات الإدارية والتعليمية بالمدارس على مستوى الدولة.
وأشارت الدكتورة شيخة الطنيجي، أستاذ مشارك بكلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، إلى أهمية فئة الأداء التعليمي المؤسسي التي تطرحها جائزة خليفة التربوية في دوراتها المختلفة إيماناً منها بدور الأداء التعليمي في تميّز المدرسة كمؤسسة تعليمية تُجّود الأداء التعليمي في بيئة التعلم .
وتطرقت الدكتورة الطنيجي خلال الورشة إلى عدد من معايير المفاضلة والتميّز ومنها القيادة، والإدارة التربوية، وما ينبثق عنها من معايير تتعلق بالتخطيط والتنظيم الإدارية وإدارة الأزمات، والتحول الرقمي، وكذلك معيار جودة التعليم والتعلم، وارتباطه بكفاءة المعلمين في ظل التحول نحو التعليم الذكي وأيضاً معيار الأداء التربوي والتعليمي للطلبة ورعاية ذوي الأداء الدراسي المنخفض، وكذلك رعاية المتفوقين والموهوبين وتنمية الشخصية الطلابية والمشاركة في المسابقات والأنشطة التربوية بالإضافة إلى إدارة الموارد البشرية، وكذلك الشراكة الفاعلة بين المؤسسة والمجتمع المحلي. 

جائزة خليفة التربوية
الإمارات
مؤسسة إرث زايد الإنساني
