وزير العدل يلتقي نظيره الهولندي ويبحثان تعزيز التعاون القضائي

لاهاي (وام)

التقى معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، معالي فورت فان أوستن، وزير العدل والأمن في مملكة هولندا، خلال زيارة رسمية إلى لاهاي.

وجرى خلال الزيارة بحث تعزيز التعاون القضائي الثنائي وتكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لا سيما غسل الأموال والجرائم المالية ذات الصلة، التي تتطلب تنسيقاً دولياً وثيقاً.

وأكد الوزيران التزامهما المشترك بسيادة القانون والعدالة الدولية وبمبادئ الاحترام المتبادل والشفافية. وأشارا إلى أن النشاط الإجرامي العابر للحدود لا يزال يشكل تحديات كبيرة للأمن والاستقرار الدوليين.

وأكد معالي النعيمي التزام الإمارات بتعزيز شراكتها القانونية والقضائية مع مملكة هولندا والمجتمع الأوروبي، مشددا على أن دولة الإمارات ماضية قدما في جهودها التي تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة والمالية، بما في ذلك الاستخدام غير المشروع للأصول الافتراضية، مشيراً إلى أهمية التعاون المستمر لتحديد عائدات الجريمة وتجميدها واستردادها.

من جهته، أعرب معالي فان أوستن عن تقديره البالغ للجهود الدؤوبة التي تبذلها دولة الإمارات في تعزيز التعاون القضائي الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة والمالية. وأشاد معاليه بريادة دولة الإمارات في دعم أطر التعاون، لا سيما بعد دخول الاتفاقيتين الثنائيتين بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة حيز التنفيذ في أغسطس 2023، مشيراً إلى التقدم الكبير المحرز في إطار هذه الاتفاقيات. ونوه معاليه إلى أنه منذ بدء تطبيق الاتفاقيتين، أنجزت دولة الإمارات 11 طلباً لتسليم المجرمين إلى هولندا، مع وجود ست قضايا إضافية قيد النظر حالياً أمام المحاكم الإماراتية، و17 قضية أخرى قيد التحقيق.

وأكد معاليه إتمام نحو 10 عمليات تسليم ناجحة للمجرمين في عام 2025 وحده، مما يؤكد المستوى العالي من الثقة المتبادلة بين الجانبين.

وأعرب معاليه عن تقديره الكبير لدولة الإمارات كشريك موثوق به في مكافحة الجريمة المنظمة على المستوى العالمي، مؤكداً أن التعاون بين وزارتي العدل في البلدين كان فعالاً ومستمراً ويتسم بروح الشفافية والهدف المشترك.