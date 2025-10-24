سفير الإمارات يلتقي وزيرة خارجية الإكوادور

كيتو (وام)

التقى إبراهيم سالم العلوي، سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى جمهورية الإكوادور، معالي غابرييلا سوميرفيلد، وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري لجمهورية الإكوادور، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة كيتو، ونقل إلى معاليها تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب الإكوادور بدوام التقدم والازدهار.

وحملت معاليها، السفير، تحياتها إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنياتها لحكومة وشعب الإمارات بدوام التقدم والازدهار.